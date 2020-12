Herr Hess-Grunewald, ist mittlerweile absehbar, wann Sie die eigentlich für November geplante Mitgliederversammlung durchführen werden?

Hubertus Hess-Grunewald: Es gibt noch kein Fixdatum, wir sind noch in der Planung. Halle 7 auf der Bürgerweide könnte Impfzentrum werden, dann würde es dort nicht gehen. Derzeit überlegen wir, die Versammlung im April oder Mai im Wohninvest Weserstadion als Freiluftveranstaltung durchzuführen. Logistisch hätte das viele Vorteile und unter freiem Himmel ist die Infektionsgefahr ja deutlich geringer. Wir erwarten eine lebendige Veranstaltung, das entspricht der Kultur von Werder. Deshalb haben wir uns als Präsidium klar gegen eine virtuelle Veranstaltung und für den direkten Austausch positioniert.

Direkter Austausch klingt gut. Derzeit hat man das Gefühl, das viele Werderaner mehr über- als miteinander sprechen. Es wirkt wie ein Machtkampf zwischen früheren Verantwortlichen und der heutigen Führung.

Es gab eine gewisse Unruhe im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung. Aber ich erkenne nur einige wenige, die öffentlich wirksam über Werder sprechen, aber zugegeben, sie bekommen eine gewisse mediale Aufmerksamkeit aufgrund ihrer Prominenz. Aber unter den Diskussionsbeiträgen ist nichts, worauf wir keine Antworten haben.

Willi Lemke hat es einen Affront genannt, dass eine Vertragsverlängerung mit Frank Baumann geplant ist, bevor ein neuer Aufsichtsrat gewählt ist.

Da habe ich eine andere Meinung und erinnere an Ende Mai 2016, als der damalige Aufsichtsrat – mit Willi Lemke als Mitglied – Frank Baumann einen langjährigen Vertrag angeboten hat, obwohl auch da schon klar war, dass sechs Monate später ein neuer Aufsichtsrat gewählt wird. Damals habe ich diese Kritik nicht von ihm vernommen.

Wie geht es jetzt weiter mit der Personalie Baumann?

Unsere Stärke ist die Kontinuität und die Seriösität. Ich erachte es als zwingend notwendig, dass der Aufsichtsrat jetzt die Gespräche mit Frank Baumann führt. Wir müssen für die kommende Transferphase und die weitere Entwicklung wissen, wer der Ansprechpartner in diesem so wichtigen sportlichen Bereich ist. Es wäre doch fatal, wenn auf dieser Position erst Ende Mai geklärt werden würde, wer ab 1. Juli die Geschäfte führt. Das kann kein ernstgemeinter Vorschlag gewesen sein. Aber natürlich kann man über die Laufzeit des Vertrages nachdenken, über die mit Frank Baumann gesprochen wird, um etwaige Bedenken auch noch zu berücksichtigen.

Aber geht es in der Auseinandersetzung nicht um ganz andere Dinge als Frank Baumann?

Ich teile die Beobachtung von Frank Baumann, die er letzte Woche in der Pressekonferenz beschrieben hat. Die Sorgen um Werder werden von einigen sehr inflationär zur Schau gestellt, oftmals geht es bei genauerem Hinsehen dann eher um persönliche Interessen. Bei Willi kann ich aber sagen, dass wir jahrelang einen vertrauensvollen Austausch gehabt haben, wir haben zehn Jahre lang als Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates zusammengearbeitet. Jetzt haben wir andere Rollen und in einigen Fragen andere Vorstellungen. Willi Lemke war im Frühjahr klar dafür, dass wir uns von Florian Kohfeldt trennen, aber wir hatten als Geschäftsführung eine andere Überzeugung.

Das Bild der heilen Werder-Familie gibt es derzeit nicht. Zuletzt hatte sich auch der Ehrenpräsident Klaus-Dieter Fischer zu Wort gemeldet.

Man darf das Bild aber auch nicht zerreden. Auch innerhalb einer Familie fliegen manchmal die Fetzen, oftmals wird diese Offenheit erst durch ein besonderes Vertrauensverhältnis möglich, aber bei einer grundsätzlich engen Verbindung gibt es immer wieder Konstellationen, die einen zusammenführen. So ist es in meiner Familie, so ist es auch bei Werder Bremen. Unterschiedliche Meinungen helfen weiter. Das war auch letzte Saison so mit dem Aufsichtsrat, der ganz sicher nicht einfach nur abgenickt, sondern unsere Entscheidungen in der Geschäftsführung immer wieder hinterfragt und herausgefordert hat.

Gibt es denn in Bremen eine echte Werder-Opposition? Oder wollen Willi Lemke und auch Klaus-Dieter Fischer einfach weiter ihren Einfluss geltend machen?

Ich denke nicht in diesen Kategorien. Am Ende geht es um den Wettstreit von Ideen und Konzepten. Jedes Mitglied kann sich bei Werder Bremen einbringen oder positionieren, das gilt auch für Willi Lemke und Klaus-Dieter Fischer. Wir müssen nur sehen, dass das alles in einem Rahmen bleibt, der uns auszeichnet. Und für den Willi und Klaus-Dieter sich ebenfalls immer stark gemacht haben, als sie noch in der Verantwortung standen. Unsere Geschlossenheit ist ein wichtiges Merkmal, für das wir bundesweit positive Beachtung bekommen.

Mit Klaus-Dieter Fischer haben Sie Ihren Ehrenpräsidenten aber offenbar verloren. Er sitzt nicht mehr in der Werder-Loge und will auch auf Feierlichkeiten bei Werder zu seinem 80. Geburtstag verzichten.

Diese Entwicklung bedauere ich sehr, ich habe Klaus-Dieter Fischer viel zu verdanken. Ohne seine Unterstützung wäre ich nicht Präsident geworden. Aber es gab den persönlichen Bruch, als er nach meiner Wahl zum Präsidenten dem neuen geschäftsführenden Präsidium eine Vereinbarung vorgelegt hat, die bereits von ihm unterschrieben war.

Und was stand da drin?

Dort waren drei Punkte aufgeführt. Erstens: lebenslanges Teilnahmerecht an Präsidiumssitzungen. Zweitens: Materielle Ausstattung wie ein Aufsichtsratsmitglied. Und drittens: Erstattung der Handykosten. Da habe ich zu ihm gesagt, dass wir über Punkt eins nie gesprochen haben und die Satzung das auch nicht vorsieht. Bis dahin war der Übergang mit soviel Respekt und Würdigung von statten gegangen. Es gab ja einen großen Abschied im Rathaus, wir haben unsere modernste Halle nach ihm benannt, ich habe ihn als größten Werderaner aller Zeiten gewürdigt und die gewünschte Ausstattung und die Übernahme der Handykosten waren natürlich in Ordnung.

Klingt angemessen.

Aber es ist ihm sehr schwer gefallen, nicht mehr in der Verantwortung zu stehen. Und er hat mir persönlich sehr übel genommen, dass wir entschieden haben, dass er nicht an den Sitzungen teilnehmen soll. Seitdem gibt es diesen tiefen Bruch. Was ich sehr schade finde, denn er sollte mich auch als Mentor begleiten. Aber er hat dann gesagt, dass er dafür nicht mehr zur Verfügung steht.

Es kursiert ein Schreiben, unterzeichnet von Klaus-Dieter Fischer und dem ehemaligen Vorstandsmitglied Manfred Müller, in dem eine Satzungsänderung gefordert wird. Demzufolge soll künftig der Präsident des Vereins gleichzeitig Vorsitzender des Aufsichtsrates werden. Was würde das für Sie bedeuten?

Dann wäre ich entweder nur noch Präsident oder nur noch Geschäftsführer. Beides würde nicht mehr gehen. Dabei hatten wir den Mitgliedern bei der Ausgliederung versprochen, dass der Einfluss des Vereins auch im operativen Geschäft erhalten bleiben soll. Meine Aufgabe ist es, diese Balance zu erhalten.

Werten Sie den Inhalt des Schreibens als persönlichen Angriff?

Das Schreiben liegt Ihnen ja offenbar vor. Wenn die Konsequenz der abgelaufenen Saison solch eine Satzungsänderung sein soll, weiß ich wirklich nicht, ob da die tatsächlichen Notwendigkeiten richtig bewertet werden. Ich glaube nicht, dass wir den Klassenerhalt deshalb erst in der Relegation geschafft haben, weil ich Präsident und Geschäftsführer war.

In dem Brief ist auch die Rede von einer – O-Ton – „Gruppe besorgter Vereinsmitglieder“. Wer steckt denn dahinter?

Nach meiner Kenntnis ist es eine Gruppe um Willi Lemke, Jörg Wontorra und Lars Figura. Sie hat offenbar das Ziel, zu einer veränderten Vereinspolitik zu kommen. Florian Kohfeldt wird da zum Beispiel sehr kritisch gesehen. Jetzt konnte man lesen, dass sich Jörg Wontorra selbst als Teil einer Lösung sieht und sich um eine Kandidatur für den Aufsichtsrat bemüht. Und Wortmeldungen in der Mitgliederversammlung der Leichtathletikabteilung lassen darauf schließen, dass auch Lars Figura gewisse Ambitionen hat.

Wie gehen Sie persönlich damit um?

Ich halte die demokratischen Grundsätze sehr hoch. Jedes Vereinsmitglied hat das Recht, sich Gedanken zu machen und eine Kandidatur für die Gremien anzustreben. Ich finde das nicht verwerflich, wenn wir uns auf der sachlichen Ebene austauschen. Am Ende entscheiden ja die Mitglieder.

In dem Schreiben wird auch das Ziel genannt, den Aufsichtsrat von sechs auf neun Personen zu erhöhen.

Ob das die Lösung aller Fragen ist, möchte ich bezweifeln. Wir haben uns einst für einen kleineren und damit flexibleren Aufsichtsrat entschieden. Und ich glaube, dass sich das über die 17 Jahre auch bewährt hat. Ich denke, dass ich das gut beurteilen kann, ich war ja selbst mehr als zehn Jahre lang Mitglied dieses sechsköpfigen Gremiums und kannte davor größere Runden.

Können Sie Fußball ohne Zuschauer noch ertragen?

Das ist schon sehr belastend und unwirklich. Uns fehlen die Fans mit ihrem Support und auch der Kritik. Wenn ich sonst zum Spiel gegangen bin, habe ich immer eine Gänsehaut gehabt. Aber mit leeren Rängen merke ich: Das Beste fehlt, und das sind unsere Fans.

Haben Sie Sorge, dass Fußball bei vielen Fans nicht mehr die höchste Priorität hat?

Ja, diese Sorge habe ich tatsächlich. Es gibt viele Fans, die dürstet es nach Fußball im Stadion. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sich Menschen ein Stück weit abwenden. Wir bei Werder Bremen achten sehr darauf, dass wir nah bei den Menschen sind und dieser Entfremdung vom Profi-Fußball entgegensteuern.

Zur Person

Hubertus Hess-Grunewald (60)

ist seit 2014 Präsident und Mitglied der Geschäftsführung von Werder Bremen. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und seit 1970 Mitglied im Verein.