Stürmer Davie Selke lässt sich aktuell in Berlin behandeln und fehlt auch gegen Frankfurt. (nordphoto)

Gerade jetzt kann Werder jeden Stürmer gut gebrauchen. Niclas Füllkrug fällt verletzt aus, doch Ersatzmann Davie Selke fehlt ebenfalls. Und er wird dies auch noch während des Bremer Gastspiels in Frankfurt tun. Mehr noch: Selke ist aktuell nicht einmal an der Weser, sondern weilt in der Hauptstadt. „Aufgrund seiner Leistenproblematik ist er in Berlin beim Arzt und in physiotherapeutischer Behandlung“, sagte Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball, am Mittwochvormittag während einer Medienrunde. „Er wird Anfang der Woche zurückkommen, es steht aber noch nicht ganz fest, ob das am Montag oder Dienstag sein wird. Auf jeden Fall steht er für dieses Spiel am Wochenende nicht zur Verfügung.“

Nun wird insbesondere in Corona-Zeiten ganz genau darauf geachtet, wie groß der private Bewegungsradius einer jeden Person ist. Besonders dann, wenn man Profifußballer ist und sich eigentlich in einer Art Blase bewegt, um sich nicht zu infizieren. Umso erstaunlicher ist es, dass Selke nun aus diesem „geschlossenen System“ ausbricht und eine Reise nach Berlin in ein komplett anderes Umfeld absolvieren darf. Clemens Fritz verteidigt den Trip des Angreifers jedoch: „Da kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen“, sagte er. „Ich habe mich als Spieler auch lange Zeit mit der Leiste herumplagen müssen und war damals beim gleichen Arzt wie Davie. Er ist ein absoluter Spezialist, und dann macht es auch Sinn, die bestmögliche Betreuung zu nutzen.“ Und Fritz betonte: „Wir achten sehr darauf, dass wirklich nur Reisen gemacht werden, die wirklich nötig sind.“

Talente-Trio im Training

Notwendig sind auf jeden Fall Alternativen im Kader. Und da externe Lösungen erst wieder im Winter während der nächsten Transferphase erhältlich sind, müssen nun interne Optionen geprüft werden. Trainer Florian Kohfeldt bedient sich daher in dieser Woche beim Nachwuchs, in den kommenden Einheiten werden Sturm-Talent Eren Dinkci, Innenverteidiger Maik Nawrocki sowie Linksverteidiger Kyu-hyun Park, der auch auf der Achterposition spielen kann, mit dabei sein. „Sie trainieren oben mit. Wie das dann am Wochenende und mit dem Kader aussieht, das wird Florian mit dem Trainerteam entscheiden“, sagte Fritz. „Es kann aber sein, dass einer positionsbedingt mit nach Frankfurt fahren wird.“

Abseits der Mannschaft haben Yuya Osako (Knieverletzung) und Patrick Erras (Oberschenkelblessur) ein individuelles Programm absolviert. „Patrick wird eventuell am Freitag ein Kandidat fürs Training sein“, sagte Fritz, der dafür aber keine Garantie geben wollte. Auch für eine Rückkehr von Yuya Osako müsse man erst abwarten, wie sich die kommenden Tage entwickeln, meinte Fritz. „Es ist schwierig, da kann man wirklich noch nichts sagen. Es geht ihm ein bisschen besser, aber ich weiß nicht, ob wir mit Blick aufs Wochenende so viel Hoffnung haben sollten.“