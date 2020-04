Davie Selke tritt an der Playstation gegen seinen Ex-Klub RB Leipzig an. (nordphoto)

Mit Maximilian Eggestein an der Konsole lief es nicht so gut: Werder verlor bei der „Bundesliga Home Challenge“ am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Nürnberg mit 4:5. Am kommenden Wochenende wechselt nun die Besetzung: Stürmer Davie Selke tritt in der Fußballsimulation „Fifa 20“ an der Playstation für die Bremer gegen seinen Ex-Klub RB Leipzig an. Das Duell beginnt am Sonnabend um 20.30 Uhr.

Aus Werders E-Sports-Team ist dieses Mal Erhan „Dr. Erhano“ Kayman anstelle von Michael „MegaBit“ Bittner dabei. Selke spielt gegen einen Leipziger Bundesliga-Profi, Kayman gegen einen E-Sportler. Beide Ergebnisse werden am Ende zusammengezählt. Das Spiel gegen die Leipziger, die zum Auftakt der „Bundesliga Home Challenge“ mit 1:2 gegen den Hamburger SV verloren, gibt es live auf Werders Twitch-Kanal zu sehen.