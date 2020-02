Werders Stürmer Davie Selke. (nph / kokenge)

Am Sonnabend will Werder im Heimspiel gegen Union Berlin den nächsten Schritt aus der Krise machen. Helfen dabei wird auch Davie Selke, dessen Einsatz zunächst aufgrund einer Verletzung fraglich war. Das Abschluss-Training am Freitag absolvierte Selke jedoch ohne Probleme und Einschränkungen über die volle Distanz. Ein Zeichen, dass Selke gegen Union in der Startelf stehen dürfte.

Beim Pokalsieg gegen Dortmund musste Selke aufgrund von Problemen am Hüftbeuger vorzeitig ausgewechselt werden. Am Donnerstag prognostizierte Florian Kohfeldt die Einsatz-Chancen Selkes auf 60:40. Nach dem Training am Freitag wollte Kohfeldt auf Nachfrage keine neue Prognose abgeben, der Trainer grinste dabei jedoch vielsagend – was sich als positiv Zeichen deuten lässt.

Zurück auf dem Platz war auch Michael Lang, der zuletzt aufgrund einer Muskelverletzung gefehlt hatte. Ein Kandidat für den Kader im Spiel gegen Union Berlin ist der Rechtsverteidiger nach seiner zweiten Einheit mit der Mannschaft aber noch nicht.