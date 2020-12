Viel Frust, zu viel Nähe: Davie Selke geigt Silas Wamangituka die Meinung. (imago images)

Der Weg war weit, den Davie Selke auf sich nahm. Eigentlich soll er im gegnerischen Strafraum für Feuer sorgen, doch als im Spiel gegen Stuttgart das 0:2 gefallen war, flitzte Werders Stürmer einmal über den Platz und entfachte einen kleinen Brand vor dem eigenen Tor. VfB-Profi Silas Wamangituka hatte nämlich nicht nur den ohnehin schon üblen Patzer von Jiri Pavlenka und Ömer Toprak ausgenutzt, sondern sich dabei auch noch aufreizend viel Zeit gelassen, ehe er den Ball dann doch noch ins Tor schoss. Und das rief Selke auf den Plan, der dem Gäste-Akteur ein paar deutliche Worte mit auf den Weg gab.

„Aber was ich zu ihm gesagt habe, bleibt geheim“, erklärte Selke kurz nach dem Schlusspfiff. „Dass er respektlos war, da brauchen wir nicht drumherum zu reden. Der Junge macht ein gutes Spiel, dann soll er einfach den Ball reinschieben nach so einem individuellen Fehler von uns und sich über sein zweites Tor freuen.“ Matchwinner Wamangituka, der zuvor schon per Elfmeter für die Schwaben getroffen hatte, zog kommentarlos davon, als ihm Selke eine Standpauke hielt. Dem Schiedsrichter entkam er dagegen nicht so schnell, Frank Willenborg zeigte ihm noch die Gelbe Karte.

Schüchtern, nicht arrogant

Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo nahm seinen Spieler kurz darauf in Schutz. „Wer ihn kennt, weiß, dass er ein schüchterner Junge und keineswegs arrogant ist“, sagte der Coach. “Er wollte einfach ein bisschen auf Zeit spielen, da war keine böse Absicht dabei. Ich verstehe die Frustration von Werder, aber das war nicht unsportlich.“

Florian Kohfeldt sah das etwas anders, wollte die Gemengelage aber nicht zusätzlich befeuern. Schon als Selke auf dem Rasen Anlauf für seine Predigt nahm, hatte der 38-Jährige ihm zugerufen: „Lass es, das ist es nicht wert.“ Wenig später versuchte er es dann mit versöhnlichen Worten: „Wir alle sind uns einig, dass die Situation nicht glücklich war. Aber wir sollten es auch nicht überdramatisieren.“