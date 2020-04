Auftrag ausgeführt! Davie Selke hatte es angekündigt und seinen Worten dann auch Taten folgen lassen. „Dieses Mal hole ich uns den ersten Sieg“, hatte Werders Angreifer versprochen, nachdem er einige Wochen zuvor in der „Bundesliga Home Challenge“ der DFL noch gepatzt hatte. Am 4. Spieltag des virtuellen Zeitvertreibs freute sich Selke letztlich an der Seite von E-Sportler Erhan „Dr. Erhano“ Kayman über einen 5:3-Erfolg gegen den Zweitligisten Holstein Kiel.

Das Aufeinandertreffen am Sonnabend eröffneten standesgemäß die Konsolen-Profis, „Dr. Erhano“ hatte es in der Fußballsimulation „Fifa 20“ somit mit Nils „Samstag_11“ Mohr zu tun. Der Bremer startete perfekt und traf bereits nach wenigen Sekunden zur Führung, die er letztlich durch ein knappes 3:2 über die Ziellinie rettete.

Anschließend war Davie Selke an der Reihe, der es mit einem Spieler zu tun bekam, der auch bei Werder seine Spuren hinterlassen hat. Dominik Schmidt verteidigte einst an der Weser, unter Trainer Thomas Schaaf absolvierte er 2010 sogar zwei Partien in der Champions League. Mittlerweile ist der 32-Jährige ein Kieler, am Sonnabend zog er nun gegen Selke den Kürzeren auf dem virtuellen Rasen. Werders Angreifer legte ebenfalls einen Blitzstart hin, auch er brachte den Ein-Tore-Vorsprung über den Zeit (2:1).

Wie sein Teamkollege legt auch Davie #Selke los wie die Feuerwehr - 1:0 nach vier Minuten @werderbremen | #BundesligaHomeChallenge pic.twitter.com/HtsTHVkgCx — Virtual Bundesliga (@vbl_official) April 18, 2020

Tabellarisch hat der Sieg keine Auswirkungen, da dieser E-Sport-Wettbewerb in keine offizielle Statistik einfließt. Folglich gibt es auch keinen Meister oder Absteiger. Nach derzeitigem Stand war dieser 4. Spieltag auch erst einmal das letzte Intermezzo mit dem Controller, laut DFL sind erst einmal keine weiteren Partien geplant.