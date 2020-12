Leo Bittencourt kann wieder trainieren. (nordphoto)

Nach dreieinhalb freien Tagen sind die Werder-Profis am Montag wieder an die Arbeit gegangen. Nach den Corona-Tests am Morgen, die allesamt negativ ausfielen, steht am Nachmittag eine Trainingseinheit auf dem Programm. Personell hatte Clemens Fritz, Leiter Profifußball, zwei gute Nachrichten zu verkünden: Davie Selke und Leo Bittencourt können nach ihren Verletzungen wieder mit der Mannschaft trainieren.

Niclas Füllkrug soll nach seiner hartnäckigen Wadenverletzung dann am Dienstag wieder Teile des Teamtrainings mitmachen. Ob der Stürmer am Sonnabend beim Heimspiel gegen Union Berlin dabei sein könne, sei noch völlig offen, sagte Fritz. „Wir müssen abwarten, wie er die Belastung verträgt. Es ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass er gegen Union im Kader steht.“

Gegen die Berliner wahrscheinlich wieder einsatzbereit ist Marco Friedl, der das Pokalspiel in Hannover wegen einer Oberschenkelverletzung verpasste. Der Abwehrspieler trainiert am Montag zwar noch nicht mit, soll laut Fritz aber im Laufe der Woche wieder voll einsteigen. Milot Rashica fehlt dagegen weiterhin wegen einer Sehnenverletzung im Oberschenkel. Ende Januar soll der Offensivspieler wieder trainieren können, und „er liegt absolut im Zeitplan“, berichtete Fritz.