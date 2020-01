Davie Selke wechselt zu Werder. (dpa)

Anfang Januar skizzierte Frank Baumann die geplanten Transferaktivitäten des Winters mit dem Satz: „Es wird keinen Zehn-Millionen-Transfer geben." Dieser Satz ist hinfällig. Werder verpflichtet Davie Selke aus Berlin. Zunächst auf Leihbasis bis Sommer 2021. Sind die Bremer dann noch Mitglied der Bundesliga, greift eine Kaufverpflichtung über rund 12 Millionen Euro.

Das Volumen des Transfers, zu dem das Gehalt noch hinzukommt, dürfte am Ende an die 20 Millionen Euro betragen. Für einen Klub, bei dem alle Verantwortlichen immer wieder betonen, wie gering die finanziellen Mittel sind, eine beachtliche Summe. Sie zeigt einerseits den Druck, unter dem Werder steht. Sie lässt sich andererseits nur stemmen, wenn im Gegenzug viel Geld eingenommen wird durch Verkäufe. Milot Rashica ist da an erster Stelle zu nennen.

Werder bekommt einen Spieler, der 18 Tore in 97 Bundesligaspielen erzielt hat. Ein Torjäger ist Selke nicht, auch seine fußballerischen Fertigkeiten sind beschränkt. Also das, was bisher ein wichtiges Entscheidungskriterium für Zugänge war: Fußball spielen zu können. Er lebt von Aggressivität, Athletik, körperlicher Präsenz. Werder hat entschieden, dass das jetzt gebraucht wird. Die Kaufverpflichtung lässt darauf schließen, dass dem auch langfristig so ist. Werders Fußball dürfte sich durch Selke verändern.