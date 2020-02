tatenlos muss Davie Selke zuschauen, wie sich die Kollegen beim Auswärtsspiel gegen RB Leipzig schlagen. Der Angreifer hat bei der jüngsten Niederlage gegen Union Berlin seine fünfte Gelbe Karte in dieser Saison gesehen und ist gesperrt. Ein gefragter Gesprächspartner ist der 25-Jährige dennoch, so ist Selke am Sonntag in der Sendung „Sportclub“ des Norddeutschen Rundfunks zu Gast. Ab 22.50 Uhr wird sich Moderatorin Valeska Homburg mit dem Bremen-Rückkehrer unterhalten.

Darüber hinaus wird in der Sendung über das weitere Bundesliga-Geschehen der Nordklubs berichtet, auch Basketball, Handball, Reiten und Darts stehen auf dem Programm.