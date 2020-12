Davie Selke kann demnächst wieder mit den Kollegen trainieren. (nordphoto / gumzmedia)

Werder wird nicht nur gegen den FSV Mainz 05, sondern auch im Pokalspiel bei Hannover 96 ohne Stürmer Davie Selke auskommen müssen. Das gab der Verein am Freitagnachmittag bekannt. Demnach soll der Angreifer kurz nach dem Jahreswechsel beim Bundesligaspiel gegen Union Berlin wieder zur Verfügung stehen.

„Nachdem es bei seiner in der Vorbereitung auf das Spiel in Leipzig erlittenen Oberschenkelverletzung eine Diskrepanz zwischen der radiologischen Bildgebung und den klinischen Beschwerden gegeben hatte, hat sich der Stürmer in Abstimmung mit Mannschaftsarzt Dr. Daniel Hellermann weiteren Untersuchungen bei Dr. Peter Ueblacker in München unterzogen“, heißt es in einer Mitteilung auf der Internetseite der Bremer. „Eine erneute MRT-Untersuchung zeigte, dass die Oberschenkelverletzung nicht so schwerwiegend ist.“

Selke, der nach seinem Treffer im Spiel gegen den VfB Stuttgart die Auswärtsreise zum Ex-Klub RB Leipzig auslassen musste, soll nun am 28. Dezember in die Vorbereitung auf die Union-Partie einsteigen.