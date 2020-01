Um kurz nach 13 Uhr war er erstmals für einen flüchtigen Moment zu sehen, da wurde Davie Selke von Werder-Mitarbeitern am Bremer Flughafen abgeholt. Auf der Rückbank hatte es sich der Angreifer, der im Privatjet gekommen war, bequem gemacht, allerdings war er wirklich nur schwer durch die Fensterscheiben zu erkennen. Einige Minuten später fuhr der 25-Jährige dann am Weserstadion vor, doch wieder waren seine Umrisse praktisch nur zu erahnen. Auf direktem Wege und mit hohem Tempo brauste das Fahrzeug ins Innere des Stadions. Hinter verschlossenen Türen gab es schließlich noch ein paar Dinge zu erledigen.

So dauerte es noch ein ganze Weile, ehe Davie Selke wirklich an seinem Arbeitsplatz aktiv wurde. Bei Werders Abschlusstraining um 15 Uhr war der Offensivmann dann aber bereits dabei. Wie die Bremer mitteilten, wurde sich mit Selkes bisherigem Arbeitsgeber Hertha BSC auf eine Ausleihe bis zum 30. Juni 2021 geeinigt, „an die sich unter gewissen Bedingungen eine Kaufverpflichtung anschließen kann“, wie es Werder ausdrückte.

„Wie nach Hause kommen“

„Wir freuen uns, dass wir Davie kurz vor Ende der Transferperiode verpflichten konnten. Er passt genau in unserer Anforderungsprofil und wird uns mit seinen Qualitäten in der Rückrunde weiterhelfen können“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann. Trainer Florian Kohfeldt ergänzte: „Davie ist ein dynamischer, kopfballstarker Stürmer mit guter Geschwindigkeit. Er ist ein unangenehmer Gegner für die Abwehrspieler und hat einen guten Torriecher. Er bereichert unser Offensivspiel mit seinen Qualitäten."

Selke blickt seiner Rückkehr an die Weser hoffnungsfroh entgegen: „Werder hat bei mir immer einer sehr hohen Stellenwert. Schließlich wurde mir hier die Möglichkeit gegeben, Profi zu werden„, sagte er. “Daher fühlt es sich für mich auch ein wenig wie nach Hause kommen an. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Florian und dem gesamten Team. Ich will dazu beitragen, dass wir schnellstmöglich aus der unteren Tabellenregion rauskommen.“ Selke erhält die Rückennummer 9 und ist auch beim Auswärtsspiel gegen Augsburg (Sonnabend, 15.30 Uhr) Teil des Kaders.