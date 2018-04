Was war das für eine Serie. Elf Spiele am Stück, beginnend mit der Partie am 18. Februar 2017 in Mainz und endend mit dem Duell gegen Hertha BSC am 29. April 2017 im Weserstadion, elf Spiele also war Werder in der Rückrunde der vergangenen Saison ohne Niederlage geblieben. Mehr noch: Werder hatte neun dieser elf Spiele gewonnen, das machte 29 von 33 möglichen Punkten in dieser Zeit. Bei einem Torverhältnis von 28:9. Werder, Bremen und die Fans erlebten eine Super-Wahnsinns-verrückte-Serie. Werder, so die Hoffnung damals, könnte, sollte, müsste doch eigentlich und endlich zu alter Größe zurückkehren. Kein halbes Jahr später war klar, dass es so einfach nicht kommen würde.

April 2018. Wieder regt Werder die Fantasie an. Den Klassenerhalt hat Werder vier Spieltage vor Schluss so gut wie sicher, und das, obwohl die Mannschaft nach zehn Spieltagen noch Letzter gewesen war: mit null Siegen, drei Toren und fünf Unentschieden. Wieder hat Werder in diesem Frühjahr Ergebnisse aneinandergereiht, die zwar keine lupenreine Siegesserie ergeben, aber bemerkenswert sind sie schon, die sechs Siege seit der Niederlage bei den Bayern, die insgesamt 21 Punkte aus elf Spielen, die nur 36 Gegentore nach 30 Spieltagen.

Spätestens nach dem 1:1 gegen RB Leipzig, diesem Spiel, in dem es 90 Minuten lang hin und her ging, stellt sich das Gefühl ein, dass Werder jetzt doch eigentlich zu alter Größe zurückkehren könnte, sollte, müsste. Dieses Mal aber wirklich. Es ist schon ein wenig kurios: Werders Neun-Siege-in-elf-Spielen-Serie vor einem Jahr mag auf dem Papier imposanter gewesen sein als das, was Werder in den vergangenen Wochen zusammengepunktet hat. Aber der Eindruck ist trotzdem, dass das, was gerade mit und bei Werder passiert, diesmal nachhaltiger ist.

Natürlich spielt es für Werders Perspektiven kurz- und mittelfristig eine Rolle, dass Sportchef Frank Baumann es schafft, so viele Leistungsträger wie möglich zu halten. Der Verlust von drei, vier Leistungsträgern würde Werders Bemühungen um einen Aufschwung konterkarieren. Ein, zwei Abgänge dagegen – am wahrscheinlichsten Zlatko Junuzovic und Thomas Delaney – würde das Kohfeldt-Projekt namens Werder vermutlich verkraften können, zumal Baumann ja auch neue Leute holen wird.

Starkes Gerüst, der Rest rotiert

Außerdem hat Werder ein solides bis starkes Grundgerüst mit Pavlenka, Augustinsson, Moisander, Veljkovic, Gebre Selassie, Bargfrede, Maximilian Eggestein und Kruse. Diese sieben Profis sind unter Kohfeldt gesetzt, der Rest – Kainz, Rashica, Johannsson, Gondorf, Belfodil, Friedl, Langkamp – rotiert je nach personeller Situation (Sperren, Verletzungen) oder taktischer Notwendigkeit rein oder raus.

Florian Kohfeldt hat es in den vergangenen Monaten geschafft, ein ganz anderes Fundament zu legen, als Alexander Nouri das gelungen war. Das Werder im Frühjahr 2018 ist nicht vergleichbar mit dem Werder vom Frühjahr 2017. Vor einem Jahr war Werders Spielstil reaktiv. Werder wartete ab, Werder konterte. Werder konnte dieses Prinzip unter Nouri auch deshalb so gnadenlos durchziehen, weil Werder damals in acht von elf Spielen immer mit 1:0 in Führung ging. Das war perfekt fürs Bremer Spiel.

Jetzt ist Werder deutlich weniger abhängig von einer Führung. Jetzt spielt Werder jederzeit aktiv. Werder attackiert und sucht nach Lösungen aus dem Spiel heraus und bei eigenem Ballbesitz, egal ob es 2:0 steht (wie zwischendurch in Augsburg), 0:2 (wie zur Halbzeit in Mönchengladbach) oder kurz vor Schluss 1:1 wie gegen Leipzig.

Die Qualität der Chancen ist höher

Werder profitierte im Frühjahr 2017 sehr von einem Max Kruse in Topform und einem Fin Bartels, der im Nouri-System zur vollen Entfaltung kam. Kruse schoss während der verrückten Wochen im April und Mai 2017 zehn Tore und bereitete fünf vor. Bartels schoss drei Tore und bereitete sechs vor. Werders Offensivspiel war gekennzeichnet von einer unglaublichen Effizienz und beängstigenden Präzision. Zwar war nicht jeder Schuss ein Treffer, aber so ähnlich fühlte es sich an. Für seine 61 Saisontore brauchte Werder in der vergangenen Saison 168 Chancen, eine bessere Quote hatte kein Team der Liga.

Und jetzt? Spielt Max Kruse gut, er ist nach wie vor eminent wichtig, aber längst kreist nicht mehr alles um ihn. Werder besitzt nicht mehr die Effizienz aus der starken Nouri-Zeit, aber die Qualität der Chancen ist heute höher. Gegen Leipzig etwa standen 16 Bremer Torschüsse in der Statistik, vor einem Jahr, beim 3:0-Heimsieg gegen den gleichen Gegner reichten neun. Mit anderen Worten: Wenn Werder aktuell so eiskalt vor dem Tor wäre wie vor einem Jahr, als Kruse zwischendurch bei sechs Torschüssen vier Tore in Ingolstadt erzielte oder Delaney bei vier Versuchen in Freiburg drei Mal traf, wenn Werder das jetzt auch noch könnte, dann wäre das kaum noch auszuhalten.

Werder machte im Frühjahr 2017 das, was viele Teams machten, und was den Fußball seit einiger Zeit prägt (und langweilig und unansehnlich macht, wie Kritiker meinen): tief stehen, geschlossen verteidigen und verschieben, pressen, schnell umschalten und kontern. Werder tritt heute gegen den Zeitgeist auf. Louis van Gaal hat sinngemäß mal gesagt: Verteidigen kann jeder, das kann man lernen. Aber kreativ zu sein, das ist die Kunst. Genau daran versucht sich Werder unter Florian Kohfeldt. Genau das bereitet vielen Zuschauern wieder Spaß an Werder-Spielen. Und genau das macht nachhaltig Hoffnung auf bessere Zeiten.

Die Highlights der Nouri-Serie vor einem Jahr

Es ging um viel. Darum, die Serie von vier Niederlagen am Stück zu beenden. Darum, die Abstiegsplätze zu verlassen. Darum, den Job des Trainers (Alexander Nouri) sicherer zu machen. Werders Nouri-Serie in Bildern.

Fotos: nordphoto