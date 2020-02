Trainer Florian Kohfeldt dürfte auch gegen Union Berlin wieder auf die Winterzugänge Kevin Vogt und Davie Selke bauen. (nordphoto)

Davie Selke ging voran. Einen Sack mit Fußbällen über der Schulter, betrat der Stürmer am Freitag als erster Feldspieler den Trainingsplatz. Rund eine Stunde später war dann klar: Selke hatte das Abschlusstraining problemlos absolviert, einem Einsatz im Heimspiel gegen Union Berlin am Sonnabend (15.30 Uhr) steht nichts im Wege. Beim 3:2-Erfolg im Pokal über Dortmund war der Angreifer wegen Problemen mit dem Hüftbeuger ausgewechselt worden. Trainer Florian Kohfeldt sagte am Donnerstag, die Chancen, dass Selke spielen könne, seien mit 60:40 zu beziffern. Am Freitag nach der Einheit grinste Kohfeldt bei der Frage nach Selkes Fitness nur breit, gab aber keinen Kommentar ab.

Es ist davon auszugehen, dass Selke wieder in der Startelf steht. Schon nach zwei Spielen ist der Winterzugang kaum noch aus der Mannschaft wegzudenken. „Er ist im Gegenpressing ein Unruhestifter im positivsten Sinne. Von der Physis her bringt er noch ein anderes Element rein“, sagte Kohfeldt über Selke. Da Union Berlin für physisches Spiel und Kopfballstärke steht, braucht Werder den 1,94-Meter-Mann in dieser Partie besonders dringend.

Ansonsten sind kaum Änderungen im Vergleich zur Pokalpartie zu erwarten. Laut Kohfeldt sind alle Spieler von der Fitness her in der Lage, auch am Ende der englischen Woche noch ein kraftraubendes Spiel zu absolvieren. Ömer Toprak blieb gegen den BVB vorsichtshalber auf der Bank, könnte gegen Union aber zurück ins Team rücken und Milos Veljkovic verdrängen. Er würde mit Niklas Moisander und Kevin Vogt eine Dreierkette bilden.

Auf den Außenbahnen gibt es weiterhin kaum Alternativen. Leonardo Bittencourt und Marco Friedl dürften dort wieder spielen. Rechtsverteidiger Michael Lang trainierte nach seiner Muskelverletzung zwar wieder mit, doch das Union-Spiel kommt für ihn zu früh. Er steht nicht im Kader.

Im Mittelfeld zeigten Maximilian Eggestein und Davy Klaassen gegen Dortmund aufsteigende Form. Vorne bekommt Selke wohl wieder Unterstützung von Milot Rashica und Yuya Osako, der sich im Pokalspiel ebenfalls verbessert präsentierte.

Die voraussichtliche Aufstellung

Pavlenka - Toprak, Vogt, Moisander - Bittencourt, M. Eggestein, Klaassen, Friedl - Rashica, Osako - Selke