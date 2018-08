Knapp eine Stunde dauerte am Freitagmittag das Abschlusstraining von Werder Bremen vor der Pokalpartie bei Wormatia Worms am Sonnabend (15.30 Uhr). Das Abschlussspiel könnte ein positives Zeichen in Sachen Startelf-Einsatz für Johannes Eggestein sein – vor allem in Verbindung mit den Aussagen von Florian Kohfeldt am Donnerstag bei der Pressekonferenz.

Eine klare A-Elf war zwar aus dem Trainingsspiel am Freitag nicht zu erkennen, jedoch spielte Eggestein in einer der beiden Mannschaften zusammen mit Florian Kainz und Max Kruse. Letzterer ist als Kapitän ohnehin gesetzt, Kainz spielte eine starke Vorbereitung und zeigte auch gegen Villarreal eine ansprechende Leistung.

Für den jüngeren der Eggestein-Brüder spricht, dass Kohfeldt ihn in der Pressekonferenz zum Worms-Spiel selbst nannte, ohne dass explizit nach dem 20-Jährigen gefragt worden war. Als einen "Mittelfeldspieler mit großen Abschlussqualitäten" bezeichnete Kohfeldt Eggestein, hinter dem in dieser Vorbereitung eine Umschulung vom Mittelstürmer zum Außenbahnspieler liegt.

Um 15 Uhr ist Treffpunkt zum Abflug in Richtung Worms. Am Sonnabend um diese Zeit steht dann fest, ob der Fingerzeig für Eggestein in die richtige Richtung ging.