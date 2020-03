Die Fußballschuhe stehen derzeit in der Ecke, die Werder-Profis trainieren individuell zu Hause. (nordphoto)

Es ist die wichtigste Frage in diesen Tagen, die Frage nach der Gesundheit. Natürlich bekam sie auch Frank Baumann gestellt, als er am Montagabend in einer Telefonkonferenz Journalisten Rede und Antwort stand. Werders Sportchef geht es gut, und der Mannschaft auch. „Es gibt keine Coronafälle und auch keine Symptome bei den Spielern“, berichtete Baumann.

Werder hatte die Profis mit individuellen Trainingsplänen zunächst bis Ende März nach Hause geschickt. Dort sollen sie vor allem im konditionellen Bereich arbeiten. Jeder Spieler trägt dabei einen Sensor, der dem Trainerteam die Daten übermittelt. Alles wird also überwacht, und Baumann hielt zufrieden fest: „Alle ziehen meines Wissens ihr Programm voll durch.“

Auch an die weiteren Regeln zur Corona-Prävention hielten sich die Profis. Sie sollen unter anderem möglichst viel zu Hause bleiben und nicht verreisen. „Alle Spieler halten sich in Deutschland auf“, sagte Baumann. Das „Homeoffice“ für die Werder-Profis gilt vorerst bis zum 30. März. Wie es danach weitergeht, sei noch offen, erklärte Baumann und betonte: „Wir werden kein Risiko eingehen. Wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung, der wir gerecht werden wollen.“