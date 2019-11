An oberster Stelle steht die Gruppe A der EM-Qualifikation, in der Milot Rashica für den Kosovo und Jiri Pavlenka für Tschechien mit dabei sein. Am Donnerstag (20.45 Uhr) steht zunächst das direkte Duell an, am Sonntag fällt in den Spielen Kosovo - England und Bulgarien - Tschechien die Entscheidung, wer an der Europameisterschaft teilnimmt. Auch Michael Lang darf in der Gruppe D noch auf eine EM-Teilnahme hoffen. Der Schweizer trifft mit der Auswahl seines Heimatlandes Georgien (Freitag, 20.45 Uhr) und Gibraltar (Montag, 18 Uhr).

Josh Sargent wird unterdessen erneut viel Zeit im Flugzeug verbringen. Der Angreifer trifft in der CONCAF-Nations League zunächst mit den USA in Orlando auf Kanada (Sonnabend, 1 Uhr MEZ), ehe es weiter auf die Kaimaninseln geht, wo der Gegner Kuba heißt (Mittwoch, 1.30 Uhr MEZ). Wesentlich entspannter ist die Anfahrt für Johannes Eggestein. Der Kapitän der deutschen U21 ist in Freiburg mit seinen Kollegen am Sonntag um 16 Uhr in der EM-Qualifikation gegen Belgien im Einsatz.

Für die österreichische U21 um Marco Friedl stehen zwei Partien in den kommenden Tagen an. In der EM-Qualifikation trifft die Alpenrepublik zunächst auf den Kosovo (Freitag, 18 Uhr), später folgt ein Freundschaftsspiel gegen Ungarn (Montag, 19 Uhr). Benjamin Goller steht im Kader der deutschen U20, die ihre Form gegen Portugal testet (Montag, 18.30 Uhr).