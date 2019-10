Milot Rashica ist für die kosovarische Nationalelf nominiert. (imago images)

Die Länderspielpause hat begonnen, und sieben Werder-Profis sind mit ihren Nationalteams unterwegs. Mit Tschechien wartet auf Jiri Pavlenka ein EM-Qualifikationsduell gegen England (11. Oktober, 20.45 Uhr) und ein Testspiel gegen Nordirland (14. Oktober, 19 Uhr). Michael Lang trifft mit der Schweiz in der EM-Qualifikation auf Dänemark (12. Oktober, 18 Uhr) und auf Irland (15. Oktober, 20.45 Uhr). Erstmals bei der österreichischen A-Nationalelf dabei ist Marco Friedl. Die Gegner in der EM-Qualifikation heißen Israel (10. Oktober, 20.45 Uhr) und Slowenien (13. Oktober, 20.45 Uhr).

Dem EM-Traum ein Stück näher kommen will Milot Rashica mit dem Kosovo in der Qualifikationspartie gegen Montenegro (14. Oktober, 20.45 Uhr). Zuvor steht ein Testspiel gegen Gibraltar an (10. Oktober, 18 Uhr). Josh Sargent trifft mit dem US-Nationalteam in der Concacaf Nations League auf Kuba (12. Oktober, 1 Uhr) und Kanada (16. Oktober, 1.30 Uhr). Für Johannes Eggestein geht es mit der deutschen U 21-Auswahl in einem Testspiel gegen Spanien (10. Oktober, 19.45 Uhr) und in der EM-Qualifikation gegen Bosnien-Herzegowina (15. Oktober, 18 Uhr). Benjamin Goller spielt mit der deutschen U 20 gegen Polen (10. Oktober, 18 Uhr) und die Schweiz (13. Oktober, 15 Uhr).