Für Johannes Eggestein und die deutsche U21 gab es den nächsten Sieg in der EM-Qualifikation. (nordphoto)

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft läuft es weiterhin in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2021. Am Dienstagabend triumphierte das Team von Trainer Stefan Kuntz in Bosnien-Herzegowina mit 2:0 (1:0). Werders Johannes Eggestein führte die Elf erneut als Kapitän aufs Feld, ein eigener Treffer blieb ihm allerdings verwehrt. Stattdessen trafen der Paderborner Luca Kilian (29.) und der Wolfsburger Lukas Nmecha (80.). Eggestein wurde obendrein nach 77 Minuten ausgewechselt.

Mit Marco Friedl war ein weiterer Bremer Nachwuchsmann auf Reisen, der Linksverteidiger spielte mit der österreichischen U21 gegen England. Die Toptalente von der Insel waren letztlich viel zu stark für die Auswahl aus der Alpenrepublik, mit 1:5 (0:4) gingen Friedl und Co. unter. Werders Defensivakteur erlebte die Abfuhr aus nächster Nähe, er stand über die kompletten 90 Minuten auf dem Feld.

Zuschauerrolle für Lang

Michael Lang bleib bei seinem Trip zum A-Team der Schweiz Tourist. In der Gruppe D der EM-Qualifikation trafen die Eidgenossen in der Heimat auf Irland, das mit 2:0 bezwungen wurde. Während Haris Seferovic (16.) und ein Eigentor von Shane Duffy (90.+3) zu drei Punkten führten, blieb Lang auf der Bank.

Während in Deutschland in der Nacht zu Mittwoch überwiegend geschlafen wurde, war Josh Sargent noch sportlich unterwegs. Beim Nations-League-Duell der CONCACAF-Gruppe traf er mit seinen Mannschaftskollegen der USA auf Kanada, doch Werders Stürmer erwischte ebenso wie seine Nebenleute keinen guten Tag. Zwar spielte Sargent durch, am Ende setzte es jedoch eine 0:2-Niederlage durch Treffer von Alphonso Davies (63.) und Lucas Cavallini (90.+1).