„Siege wichtiger als die Entwicklung“

Unzufrieden mit dem 1:1 gegen Hertha: Florian Kohfeldt will, dass Werder viel konsequenter spielt. (nordphoto)

Das ernüchternde 1:1 gegen Hertha BSC ist für Florian Kohfeldt nicht irgendein Unentschieden. Das merkt man ihm auch Tage danach noch an. Werders Trainer hebt das Spiel auf eine Stufe mit dem verpatzten Saisonauftakt, als Werder trotz Überlegenheit gegen eine schwache Fortuna aus Düsseldorf mit 1:3 im Weserstadion verlor. „Düsseldorf und Hertha, diese beiden Spiele hätten wir gewinnen müssen“, hadert Kohfeldt. Er betont zwar ausdrücklich, dass die Saison noch jung ist und man noch keine grundsätzlichen Schlüsse ziehen dürfe, „aber die Konsequenz zu haben, solche Spiele zu entscheiden, das wird für uns immer ein Thema bleiben.“

Zumal die Bundesligatabelle gerade ziemlich trügerisch ist. So gerne man in Bremen auch nach oben schielt zu den angepeilten Europacup-Plätzen – schon am kommenden Wochenende würde Werder bei einer Niederlage in Leverkusen der Absturz in ganz tiefe Kellerregionen drohen. Kohfeldt ist deshalb gerade selbst dabei, die Situation abzuwägen. Es sei zwar gut, „dass unser Training in der Länderspielpause so gut gefruchtet hat und wir gegen Hertha fußballerisch wieder eine andere Mannschaft gesehen haben“, sagt der Chefcoach, es folgt aber schnell das große Aber: „Trotzdem bin ich wirklich sehr unzufrieden, dass wir diese Punkte nicht geholt haben.“ Ein Sieg hätte Werder einen Puffer zur drohenden Gefahr aus dem Tabellenkeller und gleichzeitig Anschluss nach oben beschert.

In keinem Training schleifen lassen

Vielleicht auch deshalb betont Kohfeldt nun: „Es ist nicht wichtig, dass wir uns gut entwickeln. Es ist wichtig, dass wir gewinnen." Er erinnert an die Erfahrungen aus dem Vorjahr, als Werder gegen Ende der Hinrunde guten Fußball zeigte, die Ergebnisse aber nicht stimmten. Zum Beispiel bei der 2:3-Niederlage in Leipzig. „Damals habe ich nach dem Spiel auch gesagt, dass wir nicht auf irgendetwas warten dürfen. Wir dürfen nicht sagen: Unsere Entwicklung ist aber doch gut.“ Cleverer sein, konsequenter – das war auch deshalb die Überschrift für diese neue Saison. Doch es hakt an der Umsetzung.

Dem will Kohfeldt auch im Kleinen begegnen, in jedem Training. „Man darf es nie schleifen lassen“, erklärt er, „wenn einer im Training den Ball aus drei Metern nicht reindrückt oder in der Offensive noch einen Haken schlägt, dann darf es nie heißen: Es war aber gut rausgespielt. Völlig egal, ob es schön herausgespielt war. Wichtig ist, dass der Ball drin ist!“ Ebenso gelte es, in der Defensive konsequent zu Ende zu verteidigen. „Und zwar wirklich unser Tor ver-tei-di-gen“, betont der Trainer.

Die Hoffnung auf Osakos Klasse

Als Vorwurf an die Mannschaft will er das ausdrücklich nicht verstanden wissen, alle bei Werder müssten nun „einfach daran arbeiten. Auch wir als Trainerteam dürfen da nicht locker lassen. Wir machen aus jeder Übung einen Wettkampf.“ Auch die Spieler, fordert Kohfeldt, sollen sich immer wieder untereinander ermahnen: „Wenn dir einer den Ball nicht richtig zuspielt, dann kannst du auch mal sagen: Kollege, was ist!? Das hat dann nichts mit anmachen zu tun.“

Nach vier nicht gewonnenen Spielen in Folge (mit drei Unentschieden) braucht Werder Siege. Und dafür Tore. „Vor ein paar Wochen hatten wir das Thema: Wer schießt denn jetzt die Tore?“, erinnert Kohfeldt an die Tage, als Niclas Füllkrug und Yuya Osako mit schweren Verletzungen ausfielen. Wenigstens Osako, mit drei Toren immer noch Werders Toptorschütze, könnte gegen Leverkusen am Wochenende vielleicht wieder helfen. „Ich sehe eine gute Chance, dass er dort zumindest einen Teileinsatz haben kann und uns dann im Pokalspiel gegen Heidenheim wieder voll zur Verfügung steht“, sagt Kohfeldt, „das wäre für uns schon gut. Bei aller Wertschätzung für alle anderen – Osako ist ein Topspieler, das habe ich immer gesagt. Den können wir nicht ersetzen.“ Dennoch seien alle gefordert, vor dem Tor konsequenter zu sein und Treffer zu erzielen. „Da sind alle in der Verantwortung, nicht nur Yuya Osako, wenn er zurückkommt. Grundsätzlich haben wir eine Menge Spieler, die Tore schießen können. Wie Josh Sargent oder Milot Rashica. Und bei Leonardo Bittencourt, der im Mittelfeld überragend spielt, arbeiten wir daran, dass auch er den letzten Zug zum Tor bekommt. Aber klar ist: Wenn wir Yuya wieder auf dem Platz haben, dann freue ich mich sehr.“ Auch das zeigt, wie sehr sich alles verändert hat in wenigen Monaten bei Werder. Als potenzieller Kruse-Nachfolger galt der Japaner vielen im Sommer als nicht gut genug. Jetzt ist er einer der größten Hoffnungsträger.