Zahlenduell zwischen Worms und Werder

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Siegfried besiegt die Stadtmusikanten

mw

David vs. Goliath, Regionalliga vs. Bundesliga: Die Rollen vor Werders Pokalpartie in Worms sind klar verteilt. In unserem Zahlenduell hat der Außenseiter in einigen Rubriken dennoch die Nase vorn.