Es ist nicht so einfach, Frank Baumann in diesen Tagen zu verstehen. Gerade erst hat er im Mein-Werder-Interview mit voller Wucht auf die Euphoriebremse getreten. Er sehe keinen Anlass, euphorisch zu sein, sagte Baumann Ende der vergangenen Woche. Bitte nicht durchdrehen, sollte das wohl heißen, das Ausrufezeichen hinter dem Satz konnte sich jeder dazu denken. Vermutlich war es ein gezielter Versuch, der guten Stimmung und stetig steigenden Erwartungshaltung entgegenzutreten. Nun tritt Baumann ebenso wuchtig aufs Gaspedal, indem er völlig überraschend die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Ludwig Augustinsson bekannt gibt. Ein Signal, das sich gleich in mehrerer Hinsicht positiv deuten lässt. Intern, für die anderen Spieler. Extern, für den eigenen Anhang. Und dann auch für die Konkurrenz. Die positiven Nachrichten, die in diesem Sommer verlässlich aus dem Weserstadion gesendet werden, gehen also munter weiter.

Vor einem Jahr erst wechselte Augustinsson aus Kopenhagen nach Bremen, und bis 2021 wäre sein Vertrag ohnehin noch gelaufen. Baumann hat diesen nun vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. "Ludwig hat in seinem ersten Jahr gleich sehr gute Leistungen gezeigt, da hat er es sich verdient, dass wir das Gehalt angepasst haben", sagte Baumann. Der linke Verteidiger bekommt ab sofort ein höheres Gehalt, was die gestiegene Wertschätzung dokumentiert. Und was es dem linken Verteidiger leichter gemacht haben dürfte, Angeboten anderer Klubs zu widerstehen. Und Angebote hat es einige gegeben, wie Baumann verriet. "Im Urlaub nach der WM hat mein Agent mir erzählt, was es so gibt", sagt auch Augustinsson. "Aber als es ein Gespräch mit Werder gab, war schnell klar, dass beide Seiten dasselbe wollen." Die kurze Zeitspanne zwischen WM und Verkündung verdeutlicht, dass die Interessen von Klub und Spieler deckungsgleich waren. Ein Pokerspiel kann es nicht gegeben haben.

Die Verlängerung ist ein deutliches Signal an den restlichen Kader, wie ernsthaft Werder an der Verbesserung der Mannschaft arbeitet. Davy Klaassen und auch Yuya Osako sind auch dem Versprechen von attraktivem Fußball gefolgt, dafür braucht es Qualität. Augustinsson ist ein wichtiges Teil des Kollektivs, der den Erfolg zumindest wahrscheinlicher macht. "Ludwig sieht, dass sich bei Werder etwas entwickelt. Er will weiterhin Teil davon sein", sagt Baumann. Der Sportchef verspricht nicht nur, er liefert auch. Das könnte den einen oder anderen Spieler, der sich ebenfalls Gedanken über seine Zukunft macht, zum Verbleib in Bremen verleiten.

Mannschaft bleibt im Kern beieinander

Mit Zufriedenheit dürften auch die Bremer Anhänger auf diese Nachricht reagieren. Werder hat oft davon gesprochen, Beständigkeit im Kader als Wert zu sehen – um dann doch aus finanziellem Zwang die Besten zu verkaufen. Identifikation braucht Personen, mit denen zu identifizieren es sich lohnt. Und dazu gehört im Wesentlichen auch das Bekenntnis der Spieler zu Werder. Taten sind effektiver als Worte, die Unterschrift Augustinssons ist eine solche Tat. "Vielleicht hätten wir ihn in diesem Jahr verkaufen können, vielleicht nächstes Jahr", sagt Baumann. "Unser Ziel ist es, Kontinuität zu haben." Das Gefühl, dass bei Werder wieder etwas entsteht, hat viel damit zu tun, dass in diesem Sommer nur Thomas Delaneys Abschied wehtut. Im Kern bleibt die Mannschaft beieinander. Im Falle Augustinssons dürfte das nun sogar noch länger der Fall sein.

Und dann sendet diese vorzeitige Verlängerung auch ein Signal an die Konkurrenz. Viele Spieler sind in der Vergangenheit ja auch deshalb schon nach kurzer Zeit wieder gegangen, weil das sportliche Potenzial begrenzt war und jahrelang der Klassenerhalt Priorität hatte. Verlockend ist das nicht, aber auch da ändert sich ja gerade etwas bei Werder. "Wir haben starke Spieler verloren, wir haben aber auch starke Spieler dazubekommen. Andere sind geblieben und werden sich weiterentwickeln", sagt Augustinsson. "Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft stärker ist als letzte Saison." Was wiederum auch andere Ziele möglich macht: "Es wäre ein Traum, die Europa League zu erreichen." Ein Satz, der auch in der Vergangenheit hin und wieder fiel. Jedoch nur von Neuzugängen kurz nach Vertragsunterschrift, niemals von einem Stammspieler. In diesem Sommer aber wird niemand widersprechen, wenn jemand von Europa spricht. Dafür haben Baumann und Florian Kohfeldt ihre Aufgaben bisher zu gut erledigt.