„Wir werden mit Sicherheit noch ein, zwei, vielleicht auch drei neue Spieler dazu nehmen“, das hatte Frank Baumann Ende Juni gesagt und damit die Hoffnungen bei den Werder-Fans geschürt. Passiert ist seitdem wenig, die angekündigten neuen Spieler lassen noch auf sich warten. Was bei einem Teil der grün-weißen Anhängerschaft bereits für tiefe Sorgenfalten mit Blick auf die anstehende Saison sorgt, nimmt Werders Coach Florian Kohfeldt noch völlig gelassen: „Ich verstehe, dass außen die Ungeduld größer wird. Meine Ruhe ist da, weil wir immer noch mit den Spielern im Gespräch sind, die wir wollen. Es kommt auf die Qualität an, nicht auf die Geschwindigkeit, mit der sie hier sind.“

Konkrete Namen wollte Kohfeldt nicht nennen, der Coach ließ aber durchblicken, dass Werder in mehrere Richtungen denkt und handelt. „Es gibt immer mehrere Optionen, alles andere wäre unprofessionell. Jeder kann sich sein, dass wir alle Fälle – mindestens von A bis E – geplant und durchgescoutet haben. Und wir sind noch bei den Lösungen, die die idealen Lösungen für uns darstellen“, sagte Kohfeldt.

Dass die potenziellen Zugänge möglicherweise Werders gesamte oder zumindest große Teile der Saisonvorbereitung verpassen, sieht Kohfeldt nicht als übermäßig dramatisch an und begründet das mit dem inzwischen gefestigten Kader der Bremer: „Letztes Jahr waren wir viel instabiler als Konstrukt. Da wussten wir noch nicht alles voneinander. Dieses Jahr wird es einfacher, neue Spieler zu integrieren“, so der 36-Jährige.

Werders Fokus in Sachen Verstärkungen liegt im defensiven Mittelfeld und auf der Position des rechten Außenverteidigers. Ein direkter Ersatz für den abgewanderten Max Kruse kommt in der Prioritätenliste der Bremer erst dahinter. Auch in der Innenverteidigung wird Werder trotz der Verletzungen von Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp wohl nicht noch einmal nachlegen - außer, es verletzt sich ein weiterer Abwehrspieler. Das würde die Situation ändern, so Kohfeldt.