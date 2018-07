Was genau in Innsbruck bei Kruse untersucht wurde, das wollten die Verantwortlichen von Werder nicht verraten. Man wolle dem 30-Jährigen selbst überlassen, ob er damit an die Öffentlichkeit gehe, sagte Kohfeldt im Mediengespräch am Sonnabendnachmittag.

Eines verriet der Werder-Coach aber doch: "Mit den Ergebnissen sind wir sehr zufrieden. Wir werden aber ein Auge darauf haben, weil er ein sehr wichtiger Spieler ist." Eine genaue Diagnostik sei in Zell am Ziller nicht möglich gewesen, weshalb er nach Innsbruck fahren musste. Am Sonnabendnachmittag ab 16.30 Uhr soll Kruse wieder mit dem Team trainieren.