20 Jahre alt, Schwede, pfeilschnell und fußballerisch begabt: So liest sich das Kurzprofil von Rechtsverteidiger Felix Beijmo. Das Talent von Djurgardens IF, dem derzeit Viertplatzierten der höchsten schwedischen Spielklasse Allsvenskan, soll bei Werder als Herausforderer von Theodor Gebre Selassie den Konkurrenzkampf auf der rechten Abwehrseite verschärfen. Robert Bauer war dies zuletzt nicht mehr gelungen. Auch deshalb ist man in Bremen dazu bereit, knapp drei Millionen Euro Ablöse nach Schweden zu überweisen.

Werder-Sportchef Frank Baumann kommentiert wie gewohnt zwar keine Summen, kündigt aber an, dass der Wechsel wohl schon am Dienstag über die Bühne gehen wird. "Wir sind uns mit dem Spieler und dem Klub einig", bestätigt Baumann gegenüber MEIN WERDER. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass er morgen den Medizincheck absolviert."

Der "Wunschspieler" kommt

Sollte dieser wie erwartet verlaufen, kann Florian Kohfeldt sich über ein spannendes Talent für seinen Kader freuen. "Im Rahmen unserer Möglichkeiten ist es unser Wunschspieler", erklärt Baumann – und eine Lösung, die trotz einiger Konkurrenz auf dem Transfermarkt finalisiert werden konnte. "Es gab auch andere Klubs, die Interesse haben", erläutert Werders Sportchef. "Das hat Djurgarden ja auch bestätigt."

Dass die Wahl des Spielers letztlich auf Werder gefallen ist, hat auch mit dem anderen Schweden im Bremer Kader zu tun: Ludwig Augustinsson konnte als schwedischer Außenverteidiger auf der linken Seite bereits zeigen, dass Werder durchaus eine Möglichkeit sein kann, sich in einer Topliga zu etablieren. "Dass Ludwig bei uns spielt, hat sicher nicht geschadet", bestätigt Baumann. Noch dazu steht bei Djurgarden auch Bruder Jonathan Augustinsson unter Vertrag, konnte als Teamkollege von Beijmo also Informationen über Werder an seinen Mitspieler weiterreichen. "Auch das war sicher kein Nachteil", fügt Baumann an.