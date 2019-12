Kann ein entscheidender Faktor sein: Philipp Bargfrede, hier im Zweikampf mit Josuha Guilavogui. (dpa)

Acht Spiele hatte Werder in der Liga in Folge nicht gewonnen, doch jetzt gab es eine erste kleine Erlösung. Ich denke, dass ein riesiger Ballast von der Mannschaft abgefallen ist. Anschließend soll es eine spontane Feier in der Kabine gegeben haben. Ich finde das völlig in Ordnung und sehe da nichts Verwerfliches. Solch eine Aktion empfinde ich vielmehr als positiv, weil sie doch wunderbar zeigt, wie stark die Mannschaft ihre Situation auch tatsächlich berührt und belastet hat. Da wurde nichts vorgetäuscht. Nach diesem verdienten, aber auch hart erkämpften Sieg musste das einfach mal raus. Wenn man dann mal ein Bier trinkt, ist dagegen nichts einzuwenden – und selbst wenn es zwei oder drei gewesen wären, ist das noch lange nichts Exzessives.

Dieser Erfolg in Wolfsburg kann ein richtig wertvoller sein. Ob er das aber wirklich ist, wird man erst am kommenden Sonntag sehen. Es ist ein bisschen wie bei einem verstopften Abfluss, auch wenn das jetzt sicherlich ein recht unschönes Bild ist. Manchmal genügen nur wenige gelöste Haare, damit das komplette Knäuel verschwindet und alles plötzlich wieder läuft. Eine Garantie gibt es dafür aber nicht, es kann auch eine zähe Angelegenheit bleiben.

Überragender Pavlenka

Maximilian Eggestein hat deshalb völlig richtig gesagt, dass das jüngste 3:2 nur etwas wert ist, wenn gegen Paderborn nachgelegt wird. Das Potenzial zum Energieschub ist vorhanden, weil Werder keineswegs dreckig gewonnen hat. Die Mannschaft hat mutig und aggressiv gespielt und sich den Auswärtserfolg so verdient. Und natürlich hatte das Team einen überragenden Jiri Pavlenka im Tor. Er hat in der Vergangenheit immer gezeigt, dass er auf der Linie richtig gut halten kann. Die Böcke, die er zuletzt geschossen hat, gab es in Bereichen, in denen er nicht so stark ist: etwa beim Herauslaufen und beim Passspiel. Genau diese Patzer haben dann jedoch dazu geführt, dass er insgesamt unsicherer wurde und auch auf der Linie ungeahnte Schwächen gezeigt hat.

Geholfen hat Werder am vergangenen Wochenende sicherlich auch die Leistung von Philipp Bargfrede. Ich mag die Art und Weise, wie er spielt. Es gefällt mir, wenn ein Profi zeigt, dass er Zweikampf kann – und genau das ist bei Bargfrede der Fall. Er setzt dadurch klare Akzente, die der Mannschaft guttun, weil sie in gewissen Situationen wachrütteln. Wenn Werder also auf einen Energieschub in dieser Phase hofft, kann Philipp Bargfrede ein ganz entscheidender Faktor sein – selbst dann, wenn gegen Paderborn mit hoher Wahrscheinlichkeit erst einmal wieder Nuri Sahin spielen wird, wie es Trainer Florian Kohfeldt schon angekündigt hat. Vielleicht spielen aber auch beide zusammen.

Ich bin insgesamt gespannt, wie die Mannschaft am Sonntag auf- und eingestellt wird. Da wartet ein ganz anderer Gegner mit einer komplett anderen Spielweise. Die Paderborner leben sehr vom Konterspiel, ihre Klasse haben sie trotz ausbleibender Siege gegen Dortmund und Leipzig zuletzt bewiesen. Für Werder wird es in dem Spiel bei aller Offensive also auch darum gehen, genau diese Konter zu unterbinden.

Dieter Eilts (54)

schreibt als Kolumnist für den WESER-KURIER. Der Ehrenspielführer der Bremer, Europameister von 1996 und ehemalige U 21-Nationaltrainer schaut bei Werders Spielen in dieser Saison genau hin und analysiert die Leistungen der Mannschaft.