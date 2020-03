Aufgrund der durch den Coronavirus ausgelösten Geisterspiele übertragt der Fernsehsender Sky an den kommenden beiden Spieltagen die Konferenzen der Fußball-Bundesliga sowie der 2. Bundesliga frei empfangbar. „In herausfordernden Zeiten müssen wir alle zusammenstehen. Für uns ist es selbstverständlich, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir diese Spiele mit allen teilen, so dass möglichst viele Fußballfans die Bundesliga live erleben können“, sagte Devesh Raj, Vorsitzender der Geschäftsführung des Bezahlsenders, am Donnerstag.

An diesem Sonnabend wird Sky neben dem Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 auch die Partien zwischen dem 1. FC Köln und FSV Mainz 05, RB Leipzig gegen den SC Freiburg und TSG 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC zeigen. Sollten auch am Wochenende danach alle Spiele wie geplant stattfinden, dürfen sich Werder-Fans über die Übertragung des Bremer Auftritts beim SC Freiburg freuen. DFL-Boss Christian Seifert dankte Sky explizit für die „außergewöhnliche Initiative“ und fügte an: „Auch wenn der Stadionbesuch nicht möglich ist, muss an den kommenden Spieltagen niemand auf Bundesliga und 2. Bundesliga als Live-Erlebnis verzichten.“