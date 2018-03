Jörg Wontorra glaubt, dass Werder im Abstiegskampf jede Unterstützung benötigt. (Mein Werder)

Viel besser hätte es nicht laufen können für den SV Werder. Die Ergebnisse des Wochenendes waren wie gemalt, und sie taugen für eine vorzeitige Rettung. So gesehen kommt das Montagsspiel, dieses ach so gescholtene, in diesem Einzelfall äußerst gelegen. Die Bremer Profis konnten sich durch die ungewohnte Ansetzung entspannt zurücklehnen, die Niederlagen der versammelten Konkurrenz zur Kenntnis nehmen und sich vor dem Fernsehschirm neue Motivation für den Kick gegen Köln holen. Ein Sieg am Montagabend, und die Relegation ist schon satte fünf Punkte weg, der erste Abstiegsplatz gar zwölf. Also doch: Danke, Montagsspiel?

Nein, ganz so einfach stellt sich die Sache nicht dar. Fußball am Montag passt nur in dieser speziellen Situation glänzend ins Konzept. Die Werder-Fans wären darum auch gut beraten, wenn sie ihren Klub dementsprechend unterstützen würden. Denn da ist das Hemd näher als die Hose. Lieber lautstark an einem Sieg mitarbeiten und dem Team helfen als mit Nichtanwesenheit eine ungeliebte Terminierung abstrafen und dem Team vielleicht Schaden zufügen. So funktioniert Protest nur in verstrahlten Köpfen.

Es geht ums Geld

Grundsätzlich aber werfen die Montagsspiele Probleme auf, die absolut nachvollziehbar sind. Die smarten Manager der DFL haben uns nämlich nicht die ganze Wahrheit kommuniziert. Angeblich wollten sie die Amateure mit ihren Sonntagsspielen schützen, und den Klubs, die in der Europa League spielen, einen weiteren Ruhetag verschaffen. Nein, sie wollten einfach mehr Geld von den TV-Anstalten einsammeln, das war der Hauptbeweggrund. Und die Ansetzung der Partie Werder gegen Köln führt dann auch alle angeblich so ehrenwerten Argumente der Fußball-Funktionäre ad absurdum. Denn beide Vereine, die da am Montagabend kicken, haben mit der Europa League so viel zu tun wie die SPD mit der absoluten Mehrheit.

Und wer die Amateure schützen will, setzt Montagsspiele nicht im Februar oder März an, wenn ohnehin fast alle Amateurspiele der Witterung zum Opfer fallen. Es war auch ein fataler Fehler, bis weit in die Rückrunde hinein mit der ungeliebten Ansetzung zu warten. Im September oder November, als noch vier Bundesliga-Klubs international unterwegs waren, wäre die Montags-Idee schlüssiger zu vermitteln gewesen. Und fünf Spiele, verteilt über eine ganze Saison, hätte man vielleicht noch verstecken können, aber nicht die geballte Ladung, die jetzt auf die Fans zukommt.

Zuschauerzahlen sinken

Egal wie, das Kind ist im Brunnen, und der Montag wird uns noch drei Jahre lang begleiten – so lange laufen die Fernsehverträge. Die Verkäufer der TV-Rechte werden sich aber künftig damit auseinandersetzen müssen, wann sie den Fan überfordern, und ob er sich nicht irgendwann mit Verdruss abwendet. Es besteht zumindest die Gefahr, dass die Blase platzt. Zurückgehende Zuschauerzahlen dienen als Indiz dafür.

Am Montagabend bei Werder werden aber wieder 40.000 Menschen erwartet. Und die Mannschaft weiß hoffentlich, welche Gelegenheit sie da beim Schopfe packen kann. Gutes Omen: Zu ungewöhnlichen Terminen hat es in der Vergangenheit immer geklappt. Die Rettung im Krisenjahr 1999 wurde durch ein 1:0 im Nachholspiel gegen Schalke an einem Dienstag eingeleitet, und 2016 machte das 6:2 gegen Stuttgart den Weg frei – überraschenderweise an einem Montag. Dann mal weiter so!

Jörg Wontorra (69)

war Sportchef bei Radio Bremen, Aufsichtsrat bei Werder und ist Moderator des sonntäglichen Sky-Talks „Wontorra“. Im wöchentlichen Wechsel mit Lou Richter, Thomas Eichin, Christian Stoll und Klaus-Dieter Fischer schreibt er in unserer Kolumne "MEIN WERDER, meine Meinung" was ihm im Bundes­liga-Geschehen aufgefallen ist.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: