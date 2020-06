Ein Hinweisschild im Weserstadion, das sich auch bestens auf den Abstiegskampf übertragen lässt. (gumzmedia/nordphoto)

Wer in diesen Tagen mit Werder-Fans spricht, muss früher oder später seine Rechenkünste unter Beweis stellen. Irgendwann landet das Gespräch zwangsläufig bei der Frage, wie die Bremer noch den Klassenerhalt oder zumindest den Relegationsrang erreichen können. Wie viele Punkte brauchen sie mindestens? Wie muss die Konkurrenz spielen? Klar ist: Werder ist auf eigene Siege genauso angewiesen wie auf hilfreiche Ergebnisse der anderen Mannschaften.

Trotzdem will sich Trainer Florian Kohfeldt zumindest öffentlich nicht mit den Rivalen im Tabellenkeller befassen. „Das Restprogramm der anderen Teams interessiert mich nicht. Wir müssen punkten, sonst müssen wir über gar keinen Gegner reden“, sagte er entschieden. Werder (17. Platz, 25 Punkte, 30:63 Tore) trifft noch auswärts auf Schlusslicht Paderborn, empfängt den übermächtigen FC Bayern, reist zum Konkurrenten nach Mainz und spielt zu Hause gegen Köln. Mindestens sieben Punkte sind wohl Pflicht, um überhaupt auf die Relegation hoffen zu dürfen. Und wie sieht es bei der Konkurrenz aus?

SC Paderborn (18. Platz, 20 Punkte, 33:62 Tore)

Für viele sind die seit elf Partien sieglosen Paderborner schon abgestiegen. Dass sie sich nicht aufgeben, zeigten sie jedoch beim jüngsten 1:1 in Leipzig eindrucksvoll. „Acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz sind ein dickes Brett, gegen Bremen nächste Woche wird es ein Abenteuer“, sagte Steffen Baumgart danach. Der Trainer geht mit gutem Beispiel voran, ist an der Seitenlinie fast 90 Minuten lang lautstark zu hören. „Wir wollen immer die Punkte holen“, betonte er. Mit drei Zählern gegen Werder könnte sich der Außenseiter ein kleines Fünkchen Hoffnung erhalten, würde aber den Abstieg wohl auch nur hinauszögern.

Restprogramm: Werder (H), Union (A), Gladbach (H), Frankfurt (A)

Fortuna Düsseldorf (16. Platz, 28 Punkte, 33:60 Tore)

Unter Uwe Rösler haben die Düsseldorfer nur zweimal verloren, aber auch nur zweimal gewonnen. Sieben Unentschieden sorgten dafür, dass die Mannschaft oft punktete und sich trotzdem nicht aus dem Abstiegskampf befreite. „Dass wir mehr Punkte haben könnten, ist klar. Aber was die Jungs da – auch beim 2:2 gegen Hoffenheim – gezeigt haben, stimmt mich sehr optimistisch“, sagte Rösler. Alles läuft momentan auf einen Zweikampf um den Relegationsplatz zwischen Werder und der Fortuna hinaus. Auf Düsseldorf warten mit Dortmund und Leipzig zwei schwere Brocken. Danach kommen mit Augsburg und Union machbare Aufgaben. Sechs Punkte bis zum Saisonende könnten für die Fortuna reichen, um den Relegationsplatz zu behaupten, zumal sie aktuell ein um sechs Treffer besseres Torverhältnis aufweist als Werder.

Restprogramm: Dortmund (H), Leipzig (A), Augsburg (H), Union (A)

FSV Mainz 05 (15. Platz, 31 Punkte, 39:62 Tore)

Fünfmal in Folge hatten die Mainzer nicht mehr gewonnen, doch dann siegten sie mit 2:0 in Frankfurt und haben im Kampf um den Klassenerhalt plötzlich wieder eine gute Ausgangsposition. „Das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Ich möchte aber in überhaupt keine Rechenspiele einsteigen“, sagte Trainer Achim Beierlorzer. Sechs Punkte Vorsprung auf Werder bei einem deutlich besseren Torverhältnis sind ein ordentliches Polster. Nach dem anstehenden Augsburg-Spiel trifft Mainz allerdings auch noch auf die Topteams Dortmund und Leverkusen sowie dazwischen auf den direkten Konkurrenten aus Bremen. Bei drei Niederlagen könnte es eng werden.

Restprogramm: Augsburg (H), Dortmund (A), Werder (H), Leverkusen (A)

FC Union Berlin (14. Platz, 32 Punkte, 35:53 Tore)

Die Eisernen haben immer noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang, doch der Trend geht eindeutig nach unten. Seit sieben Spielen ist Union sieglos. „Wir haben den Willen, dieses Kunststück fertig zu bringen und in der Liga zu bleiben. Das haben uns nicht viele zugetraut. Wir sind immer noch gut im Rennen“, sagte Trainer Urs Fischer nach dem 1:1 gegen Schalke. Und er hat Recht: Bei sieben Punkten Vorsprung auf Werder reicht den Berlinern unter Umständen schon ein Sieg, um zumindest den direkten Abstieg zu verhindern. Dazu ist das Restprogramm nicht exorbitant schwierig.

Restprogramm: Köln (A), Paderborn (H), Hoffenheim (A), Düsseldorf (H)

FC Augsburg (13. Platz, 32 Punkte, 41:57 Tore)

In Augsburg dreht sich wieder einmal alles um Heiko Herrlich. Der Trainer, der schon mit freimütig zugegebenen Verstößen gegen das Hygienekonzept für kollektives Kopfschütteln gesorgt hatte, wetterte nach dem jüngsten 1:1 gegen Köln gegen den Video-Assistenten. Viel wichtiger als Herrlichs Skandale ist für die Augsburger allerdings das anstehende Spiel gegen Mainz: Mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten wäre der Klassenerhalt ganz nahe. Für Werder dürfte Augsburg bei sieben Punkten Rückstand ohnehin nur schwer einzuholen sein.

Restprogramm: Mainz (A), Hoffenheim (H), Düsseldorf (A), Leipzig (H)