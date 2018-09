Die vier Thesen:

Augsburg besticht durch große Variabilität

Der Kampf um zweite Bälle wird entscheidend

Werder muss die Flügel abklemmen

Vorsicht vor der Kopfballstärke und Hintereggers Läufen

Das Spiel gegen den Ball:

Augsburgs Markenzeichen ist die Flexibilität. Kaum ein anderer Trainer wechselt so oft die Grundordnungen wie Manuel Baum, stellt auch während der Spiele konsequent um und verändert die Spielausrichtung – und das nicht nur angepasst auf den Spielstand. Augsburg ist eine Mannschaft, die den Rhythmus des Gegners so immer wieder brechen kann, eine Partie verschleppt oder hektisch macht. Der FCA wird versuchen, das auch in der Partie am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen Werder umzusetzen.

Augsburg verteidigt entweder in einem 4-2-3-1 oder in einem 5-2-3. Das grundsätzliche Ziel bleibt dabei immer, das Zentrum zu versperren. Zwei Angreifer laufen dazu die gegnerischen Innenverteidiger an und pressen manchmal auch bis zum Torhüter durch, der dritte offensive Spieler kümmert sich um den Sechserraum des Gegners. Der Gegner soll den Ball auf die Außen spielen müssen, wo der FCA dann Zugriff herstellen will. Die äußeren Mittelfeldspieler oder die Außenverteidiger rücken dazu schnell auf, der Rest der Mannschaft schiebt sauber durch und sichert diese herausrückenden Aktionen gut ab.

Problematisch für den Gegner sind die dauerhaft wechselnden Anlaufhöhen und Schemata im Pressing. Augsburg kann ein ultraaggressives Angriffspressing spielen mit allen Feldspielern in der gegnerischen Hälfte und mit drei Anlaufspitzen, die sofort Druck aufbauen und mit Tempo und frontal anlaufen. Die Mannschaft wechselt aus diesen sehr intensiven Phasen dann wieder in ein herkömmliches Mittelfeldpressing und ist in der Regel auch im Abwehrpressing sehr stabil. Die Niederlage zuletzt in Mainz mit zwei späten Gegentoren nach einer eigenen Führung war sehr untypisch und zwei Torwartfehlern geschuldet.

Augsburg agiert je nach Gegner auch gerne mit klaren Mannorientierungen, verfolgt besonders die Mittelfeldspieler dann in Manndeckung und spiegelt so die Formation in diesem Bereich. Durch das ordentliche Positionsspiel im eigenen Ballbesitz kann die Mannschaft auch recht zügig ins Gegenpressing aufrücken, macht davon aber nicht immer Gebrauch.

Das Spiel mit dem Ball:

Auf Werder wartet ein etwas anderer Spielansatz, als ihn zuletzt Nürnberg pflegte. Augsburg ist keine Mannschaft, die in der Aufbaulinie inklusive Torhüter über eine lange Ballzirkulation Wege ins Übergangsdrittel sucht. Stattdessen spielt die Mannschaft recht geradlinig und direkt. Im 3-4-3 mit Ball bieten sich dabei mehrere Möglichkeiten.

Daniel Baier und Ja-Cheol Koo auf der Doppel-Sechs sind zwei besonders spielstarke und kreative Spieler, deren Rollen klar verteilt und aufeinander abgestimmt sind. Baier lässt sich gerne in den linken Halbraum fallen und fordert dort die Bälle, Koo schiebt etwas weiter nach vorne und soll als Zwischenstation für die fast immer erfolgenden Zuspiele auf die Außen fungieren. Mit Mittelfeldspieler Rani Khedira auf der rechten und Martin Hinteregger auf der linken Halbposition in der Dreierkette verfügt der FCA über zwei sehr passsichere Spieler, die den langen Diagonalball gerne spielen.

Augsburg bereitet diese Auftaktaktionen immer gut vor, der Flügelangreifer rückt in die Halbspur ein und schafft Platz für die sehr offensivstarken Flügelverteidiger Philipp Max und Jonathan Schmidt. Augsburg lockt den Gegner dann mit ein paar Querpässen unter den Innenverteidigern ins Pressing und verlagert mit einem Diagonalball entgegen der Verschiebebewegung auf den Flügel. Max als Topvorbereiter der vergangenen Saison ist dafür ein klarer Zielspieler.

Ist das Zentrum verstellt und der kontrollierte Ball auf die Flügelverteidiger nicht möglich, spielt Augsburg einen neutralen Ball über das gegnerische Pressing hinein in die letzte Linie. Mit Michael Gregoritsch, André Hahn und unter Umständen Caiuby sind groß gewachsene, sehr kopfballstarke Spieler am Werk, die entweder verlängern oder den Ball behaupten können. Gerade Hahn und Caiuby sind Spieler, die dann mit ihrem Tempo im Einlaufen nur noch schwer zu stoppen sind.

Was bedeutet das für Werder?

Die vergangene Partie in Augsburg hat gezeigt, wie Werder dem FCA Herr werden kann: Florian Kohfeldt vertraute auf ein nach innen leitendes Pressing, um die schnellen Zuspiele der Augsburger Innenverteidiger auf die Flügelverteidiger zu unterbinden und so Max und Schmidt abzuklemmen vom Rest. Kontrolliert Werder Augsburgs Flügel, ist einiges erreicht.

Ein nächster entscheidender Faktor wird der Kampf um die zweiten Bälle werden. Augsburg hat mit seinen nicht nur kopfballstarken, sondern auch handlungsschnellen Angreifern und den nachrückenden Flügelverteidigern in Ballnähe eine gute Staffelung, um diese zweiten Bälle aufzusammeln. Werder wird viel verschieben und die Überladungen ausgleichen müssen, um sich diese Bälle selbst zu greifen.

Zur besseren Tiefensicherung könnte sich Werders Sechser bei einem sich anbahnenden langen Schlag zwischen die Innenverteidiger fallen lassen, Werder also im Spiel gegen den Ball mit einer Fünferkette und mit einer Art Libero agieren.

Augsburg gehört in der Luft zu einer der stärksten Mannschaften der Liga. Nicht nur die Angreifer, bei denen Alfred Finnbogason sogar noch fehlt, sondern auch die Innenverteidiger Hinteregger und Jeffrey Gouweleeuw sind bärenstark im Kopfball, Max’ oder Schmidts Standards brandgefährlich.

Die hoch stehenden Flügelverteidiger bergen natürlich immer auch ein gewisses Risiko, weil der Raum dahinter gut anzulaufen ist. In Werders zu erwartendem 4-3-3 sollten sich immer Lücken für die Flügelangreifer bieten.

Eine Seltenheit in der Bundesliga ist Hintereggers aggressives und sehr mutiges Andribbeln. Die meisten Innenverteidiger sind angehalten, den Ball zu passen und die Position in der Regel zu halten. Hinteregger dringt aber nicht selten mit dem Ball am Fuß bis tief ins Mittelfeld ein und läuft den Angriff dann sogar als zusätzlicher Angreifer zu Ende. Das stiftet Verwirrung und Zuordnungsprobleme beim Gegner. Werder sollte sich darauf einstellen.

Das Augsburger Pressing mit drei Pressingspitzen könnte selbst dann zu einem Problem werden, wenn Werder Bargfrede für den tiefen Dreieraufbau abstellt. Die Achter sind gefragt, entweder zusätzlich als Anspielstation tiefer zu kommen oder aber durch ihre Bewegungen Passoptionen zu schaffen für ein direktes Zuspiel in die Spitze.

