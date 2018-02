Kompaktes Freiburger Pressing

Sonderrolle im Aufbau für den zentralen Innenverteidiger

Vorsicht vor den Freiburger Standards

Werder wieder mit einem mutigen Pressing?

Das Spiel gegen den Ball:

Freiburg variiert im Spiel gegen den Ball zwischen einer Viererketten- und Fünferkettenverteidigung. Im Fokus steht dabei unabhängig von der Grundordnung die Kontrolle des Zentrums. Freiburg ist dabei sehr flexibel in seinem Vorgehen, ändert manchmal während des Spiels mehrmals die grundsätzliche Formation, die Pressingart und die Anlaufhöhe und stört den Gegner so dauerhaft in seinem Rhythmus.

Verteidigt die Mannschaft mit einer Fünferkette in der letzten Linie, dann kümmern sich ein Dreier-Mittelfeld und die beiden Angreifer davor darum, dass die Passwege ins Zentrum geschlossen blieben und der Gegner auf die Außen gelenkt wird. Die beiden Angreifer kümmern sich um die Innenverteidiger und behalten den tiefen gegnerischen Sechser im Blick. Die drei Mittelfeldspieler dahinter können deshalb gut rausschieben und zusammen mit den Stürmern von innen nach außen pressen.

Mit der Fünferkette in der Endverteidigung bleibt der übliche Vorteil der sehr breiten Abdeckung des Spielfelds in der Horizontalen. Zudem können immer wieder Spieler dynamisch herausrücken und im Mittelfeld aushelfen, ohne dabei eine zu große Lücke in ihrem Rücken zu hinterlassen. So können Räume gut geschlossen werden oder aber direkte Mannorientierungen hergestellt werden. Christian Streichs Mannschaft nutzt das vereinzelt und situationsbedingt vor allen Dingen in den Halbräumen.

In der 4-4-2-Grundordnung gegen den Ball sollen die fünf vertikalen Linien (Zentrum und je zwei Halbräume sowie zwei Flügel) besetzt sein, um flache vertikale Zuspiele zu verhindern. Dabei arbeiten die beiden Angreifer mit Deckungsschatten und sollen so den Sechserraum des Gegners blockieren.

Ein wesentlicher und stark verbesserter Faktor ist mittlerweile wieder das Gegenpressing. Hier werden schon im Spiel mit dem Ball entsprechende Maßnahmen in der Staffelung und den Abständen der Spieler zueinander getroffen, um auch nach einem Ballverlust in der Aktion bleiben zu können und sofort Druck auf den Ball auszuüben. Selbst bei Einzelaktionen wie Tempoläufen oder Dribblings geleiten die Mitspieler den Ballführenden eng, um so schnellen Zugriff auf die Aktion zu haben.

Das Spiel mit dem Ball:

Nach einem schleppenden Saisonstart mit sehr wenigen Toren, der unter anderem mit den Abgängen der Topscorer Vicenzo Grifo und Maximilian Philipp und den damit verbundenen Umstellungen zu tun hatte, ist Freiburgs Offensivspiel mittlerweile wieder auf Touren.

Aus einer tiefen Ballzirkulation heraus bereitet Freiburg seine Angriffe vor. Das ist durchaus riskant, für die Spielweise der Mannschaft aber nahezu alternativlos. Freiburg hat verabschiedet sich von den Elementen des risikolosen Aufbaus und vom Spiel auf zweite Bälle. Vielmehr wird jetzt wieder am Boden durch das Zentrum kombiniert, mit vielen kleinen Pässen und Steil-Klatsch-Elementen.

Interessant ist dabei die Rolle des zentralen Innenverteidigers, sofern Freiburg mit einer Dreierkette aufgestellt ist: Der bleibt im Aufbau nicht auf seiner Position, sondern versucht immer wieder, etwas höher zu schieben und sich im Rücken der gegnerischen Pressingspitzen anzubieten. Freiburg sucht von dort aus dann die Räume in den Halbspuren, wo teilweise enorm überladen wird. So soll Überzahl am Ball geschaffen und anschließend den Durchbruch erzielt oder gleich ins Zentrum geflankt werden, wo mit Nils Petersen ein entsprechender Abnehmer lauert.

Im 4-4-2 besetzt Streich die Positionen in der Regel offensiv, neben den beiden Angreifern sind auch die Flügelspieler gelernte Offensivspieler und auch einer der beiden Sechser ein Spieler, der eigentlich auch im Angriff auflaufen könnte. Das zeigt sich auf dem linken Flügel. Mit Christian Günter hat Freiburg dort einen unglaublich dynamischen Spieler in seinen Reihen, der den Weg in die Tiefe sucht und mit seinen Flanken gefährlich werden kann.

Die größte Stärke sind momentan aber Freiburgs Standards, die häufig auch von Günter getreten werden. Zwölf ihrer 23 Saisontore in der Liga erzielten die Freiburger nach einem ruhenden Ball. Gegen Köln, Gladbach und Augsburg gelangen vor der Winterpause fünf Tore in Folge nach Eck- oder Strafstößen, gegen Frankfurt und Leipzig holte Freiburg vier Punkte dank dreier Tore nach einem Eckball.

Das sind Werders Chancen:

Das Pokalspiel im Dezember hat gezeigt, wie Freiburg zu packen ist: Mit einem frühen, mutigen und nach innen lenkenden Pressing. Das ist zwar sehr anspruchsvoll, bietet aber in der gefährlichen Zone die Chancen auf Ballgewinne.

Freiburgs Verschieben sowohl zum Zentrum hin als auch auf die Flügel im Spiel gegen den Ball bietet zwei Angriffspunkte: Hat sich Freiburg im Zentrum um den Ball formiert, sind schnelle Verlagerungen ein sehr gutes Rezept, um den freien Raum auf dem Flügel oder in der Halbspur zu nutzen. Freiburg übertreibt es manchmal damit, sich mit vielen Spielern um den Ball zusammenzuziehen. Das sollte das klare Signal sein für Werders ballferne Flügelspieler, den Raum vor sich anzulaufen und auf die Verlagerung zu warten.

Schiebt einer der Sechser mit auf den Flügel, um den Gegner zu isolieren, bleibt im Zentrum nur die schwache Absicherung durch den zweiten Sechser (im 4-4-2). Der kann einen großen Raum in der Regel alleine nicht sauber verteidigen. Bewegt sich also einer der zentralen defensiven Mittelfeldspieler aus seinem Bereich, könnte der von Bremen aggressiv besetzt werden.

Freiburgs Mannorientierungen sind ein probates Mittel, aber gleichzeitig auch immer eine Gefahr. Gerade gegen Mannschaften mit gutem Freilaufverhalten und einer gewissen Stärke im Eins-gegen-Eins kann aus dem Vorteil schnell ein Nachteil werden.

Größte Aufmerksamkeit ist bei den Freistößen und Eckbällen geboten. Freiburg hat mehrere Varianten auf Lager, unter anderem das Zuspiel auf den ersten Pfosten, von dem aus in den Rücken der Abwehr auf den zweiten Pfosten verlängert wird oder das klassische Blocken gegen Mannschaften, die sich auf eine Manndeckung einlassen. Eine verstärkte Raumdeckung könnte die Gefahr mildern, davon überrascht zu werden.

