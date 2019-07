Auch am Chiemsee ist Frank Baumann hauptsächlich mit Telefonieren beschäftigt. Dass es dabei um die lang ersehnten Neuzugänge für die Werder-Defensive geht, hoffen die Fans inständig. Nur wissen kann man es nicht. Der Bremer Sportchef gibt sich sehr zurückhaltend und erklärt nur, „dass im Zeitraum der nächsten fünf Wochen“ etwas passieren werde in Sachen Neuzugänge, primär in der Verteidigung und im defensiven Mittelfeld. Baumann: „Wir haben hohe Ansprüche und werden erst einen Spieler verpflichten, wenn wirklich alles passt.“

Florian Kohfeldt hingegen plagen Ängste. Ausdrücklich nicht wegen Baumann, sondern wegen der dünnen Personaldecke in der Abwehr. „Meine Sorge, dass in der Defensive möglichst nichts mehr passieren darf, ist groß“, sagt der Trainer mit Blick auf die verletzten Sebastian Langkamp und Milos Veljkovic sowie den angeschlagenen Ludwig Augustinsson. Seine Geduld mit Baumann sei aber „unerschöpflich“, denn: „Ich vertraue ihm, nicht blind, aber nahezu. Wir sind im Gespräch und wissen, was wir auf dem Transfermarkt tun wollen. Ich weiß, dass wir das hinbekommen.“

Wann greift Plan B?

Kohfeldt erklärt deutlich: „Wir müssen, wollen und werden etwas tun.“ Denn „natürlich können wir so nicht in die Saison gehen, das ist doch klar“. Aber man habe ja auch kommuniziert, dass man noch zwei bis drei Spieler verpflichten wolle. „Wir sind noch mit unseren Wunschkandidaten im Gespräch und haben Alternativen gescoutet“, sagt Kofeldt. Ab wann Werder auf die Alternativen zurückgreifen müsse, hänge auch von den Gesprächen ab. Kohfeldt: „Wir werden nicht endlos auf alle warten, das geht einfach nicht.“

Der entscheidende Tag ist der 2. September. Dann schließt das Transferfenster in der Bundesliga. „Und dann“, weiß Kohfeldt, „gibt es kein Zurück mehr.“