Fehlte beim Abschlusstraining und wird gegen die TSG 1899 Hoffenheim wohl ausfallen: Werder-Außenverteidiger Ludwig Augustinsson. (nordphoto GmbH / Kokenge)

Die Abwehr ist in dieser Saison das Prunkstück des SV Werder Bremen, aber ausgerechnet dieser Mannschaftsteil bereitet vor dem Bundesliga-Spiel am Sonntag bei der TSG 1899 Hoffenheim etwas Sorgen. Linksverteidiger Ludwig Augustinsson fehlte am Samstagnachmittag beim Abschlusstraining in Bremen und wird aufgrund seiner Wadenprobleme wohl ausfallen. Für ihn dürfte Felix Agu in die Startelf rücken. Und Niklas Moisander verließ den Trainingsplatz mit einer Beule am Kopf, die der Innenverteidiger mit einem Eissack kühlte. Sein Mitwirken in Sinsheim soll aber nicht gefährdet sein.

Werder Bremen: Nur Rashica ist im Angriff gesetzt

Nun ist Moisander aktuell zwar kein Stammspieler, könnte gegen Hoffenheim aber trotzdem in der Abwehr ganz wichtig werden. Denn Marco Friedl und Milos Veljkovic hatten sich zuletzt beim 0:0 gegen Freiburg verletzt. Sie wurden gerade noch rechtzeitig fit, kehrten erst beim Abschlusstraining in den Kreis der Mannschaft zurück und werden demnach wohl auch gegen 1899 beginnen – natürlich an der Seite von Abwehrchef Ömer Toprak. Theodor Gebre Selassie und Agu werden bei Ballbesitz des Gegners aus der Dreier- eine Fünferkette und ansonsten viel Dampf auf den Außenbahnen machen. Davor dürften wie zuletzt auch Maximilian Eggestein, Kevin Möhwald und Romano Schmid das Mittelfeld bilden.

Und im Sturm? Da ist eigentlich nur noch Milot Rashica gesetzt. Josh Sargent hat seinen Kredit so langsam verspielt, weil er bei allem Eifer einfach zu ungefährlich vor dem Tor ist – und das gehört nun mal zur Kernkompetenz eines Angreifers. Aber es fehlen die echten Alternativen. Davie Selke ist überhaupt nicht in Form und Niclas Füllkrug nach seiner Sprunggelenksverletzung noch nicht fit genug für die Startelf. Immerhin könnte der Torjäger endlich sein Comeback feiern – und der Gegner kommt ihm nicht ganz ungelegen. Drei Tore hat er in seinen sieben Begegnungen mit den Hoffenheimern geschossen, einen weiteren Treffer vorbereitet.