Gehört ziemlich sicher zur Startelf gegen Freiburg: Werders Ludwig Augustinsson (am Ball). (nordphoto)

Aron Johannsson erhielt 16 Meter vor dem Tor den Ball, machte eine halbe Drehung und schloss sofort ab, Tor. Es war zwar nur ein Treffer im Abschlusstraining, aber wie Johannsson am Freitag zu Werke ging, verrät viel über die aktuelle Form des Stürmers. Florian Kohfeldt wird ihn mit ziemlicher Sicherheit im Freiburg-Spiel (Sonnabend, 15.30 Uhr) erneut in die Startelf stellen. Dorthin kehrt Thomas Delaney sicher zurück, er ersetzt den verletzten Kapitän Zlatko Junuzovic.

Ob es weitere Wechsel gibt, steht noch nicht fest. Möglich wäre aber noch ein Eins-zu-eins-Tausch, wie ihn Kohfeldt zuletzt häufiger aus dem Hut gezaubert hat. Im Abschlusskick am Freitag verteidigte Robert Bauer an Stelle von Theo Gebre Selassie hinten rechts in der Kette. Ein Fingerzeig? Wieder im Kader sind Marco Friedl und Ishak Belfodil.

