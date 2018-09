Werders Aufstellung vom vergangenen Sonnabend hatte durchaus überrascht. Claudio Pizarro war in die Spitze gerückt, Max Kruse dafür auf die rechte Seite. Eine Wiederholung im Heimspiel gegen Hertha BSC am Dienstag (18.30 Uhr) – so viel scheint klar zu sein – ist eher unwahrscheinlich. Stattdessen kehren die Bremer vermutlich zu der Ausrichtung zurück, mit der sie die Saison auch begonnen haben.

Max Kruse dürfte gegen die Berliner also wieder die Sperrspitze in der Offensive bilden, während Sturmlegende Pizarro wohl wieder auf die Bank rutscht und auf einen Joker-Einsatz hoffen muss. Somit ist der Platz auf der rechten Seite frei, wo es nun zwei Möglichkeiten gibt. Falls Florian Kohfeldt auf die Faktoren Geschwindigkeit und Eins-gegen-Eins-Duelle setzt, dann führt fast kein Weg an Milot Rashica vorbei. Gegen den Kosovaren spricht allerdings die eigene Rückwärtsbewegung – gerade deshalb, weil die Berliner phasenweise mit starken Angriffszügen zu überzeugen wissen.

Deshalb ist es wahrscheinlich, dass der Bremer Coach auf einen seiner Lieblingsschüler zurückgreift: Yuya Osako. Der Japaner fehlte zuletzt zwar wegen Magen-Darm-Probleme, ist im System Kohfeldt aber eigentlich gesetzt. Hat Osako also seine gesundheitliche Auszeit tatsächlich gut überstanden, sollte es die direkte Rückkehr in die Startelf geben.

Sahin für Bargfrede?

Eine weitere Änderung ist im Mittelfeld möglich. Nicht selten setzt Philipp Bargfrede die ersten Tage nach einem Pflichtspieleinsatz mit dem Training aus, das viel zitierte Wort „Belastungssteuerung“ fällt immer genau dann. In einer englischen Woche wäre eine Pause daher nicht ungewöhnlich, zumal mit Nuri Sahin eine namhafte Alternative bereitsteht. „Nuri möchte für die Mannschaft wichtig sein, und das ist er auch schon“, sagte Florian Kohfeldt während der Spieltags-Pressekonferenz am Montag. „Über kurz oder lang wird sich seine Bedeutung auch in Einsätzen zeigen.“

Tatsächlich könnte es nun ganz schnell gehen. Neben Bargfredes körperlicher Verfassung spricht schließlich auch die fußballerische Qualität für Sahin. Mitunter fehlte es zuletzt in den Heimspielen an der zündenden Idee im Mittelfeld, es wurde jemand gebraucht, der auch einmal mit einem überraschenden Pass in die Tiefe oder den gegnerischen Strafraum eindringt. Nuri Sahin ist jemand, der genau diese Pässe spielen kann – und Bargfrede hätte so im Optimalfall die Gelegenheit, nach dem anstrengenden Augsburg-Spiel wieder topfit für die Stuttgart-Partie zu sein.

