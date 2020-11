Der Ticker zum Nachlesen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

So lief das Torfestival in Wolfsburg

wk

Fünfmal in Folge hat Werder unentschieden gespielt, auch in Wolfsburg gab es die Chance dazu. Am Ende gab es jedoch eine 3:5-Niederlage. Alle Höhepunkte unseres Tickers gibt es hier zum Nachlesen.