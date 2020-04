(nordphoto / Rauch via www.imago-images.de)

Nachrichten zu Sponsoren sind in diesen Tagen für Fußballklubs in der Regel keine guten. Niemand weiß oder kann seriös abschätzen, wie sehr die Wirtschaft unter den Folgen der Corona-Pandemie zu leiden hat. Da schließt kaum ein Unternehmen einen neuen Vertrag ab. Insofern kommt die Verkündung des erweiterten Engagement Wohninvests bei Werder zu einem überraschenden Zeitpunkt.

Über vier Jahre läuft dieser neue Sponsorenvertrag. Geschlossen wurde er mit Werder, nicht wie beim Verkauf der Namensrechte mit der Weserstadion GmbH. Der Erlös fließt also nicht in den Abtrag der Stadionkredite, sondern direkt an den Klub. „Es geht um die Handball-Bundesliga der Frauen, die Tischtennis-Bundesliga, den Frauenfußball, die E-Sports-Academy und das Leistungszentrum", zählt Klaus Filbry die Sparten auf, die von dem Geld profitieren.

Der Vertrag hat nach Informationen des WESER-KURIER ein Volumen von einer Million Euro. „Das Sponsoring ist finanziell signifikant", sagt Filbry nur. „Wohninvest ist als Gast gekommen und hat sich als Partner etabliert.“ 250 000 Euro pro Jahr also zahlt das Unternehmen an die Bereiche, die von Sponsoren der Profi-Abteilung sonst nicht bedacht werden. Die aber vermutlich unter den Folgen der finanziellen Einbußen, die Werder gerade zu verkraften hat, ebenfalls leiden. Auch in dieser Hinsicht kommen die zusätzlichen Einnahmen gerade recht.

Ein anderer Vertrag droht gerade zu scheitern. Die Verhandlungen mit VW, seit 2008 als Sponsor bei Werder aktiv, waren auf einem guten Weg. Ausverhandelt sei der Deal gewesen, sagen Insider, nur noch das Sponsoring Board des Autokonzerns habe seine Zustimmung geben sollen. Doch auch hier bekommt Werder die Folgen der Corona-Krise zu spüren. Der Verein geht nicht mehr davon aus, dass es zu einer Verlängerung des Ende Juni auslaufenden Kontrakts kommt. Etwa 1,3 Millionen Euro zahlt Volkswagen aktuell – eine Summe, die bei Werder ins Gewicht fällt. Und deren Wegfall weh tun würde.

Hinzu kommt, dass Fußball und Autos gut zusammenpassen. Einen Sponsor aus der Autobranche wollen deshalb viele Klubs, r ist gut für das Renommee. Ein namhafter Konzern wie Volkswagen ist doppelt begehrt. Entsprechend trifft es Werder auf verschiedenen Ebenen, dass die langjährige Verbindung im Sommer höchstwahrscheinlich beendet wird.

Wohnivest hingegen intensiviert sein Engagement im Klub. „Trotz kommunikativer Hürden steht Wohninvest immer treu an unserer Seite", sagt Filbry. Eine Anspielung, dass das Immobilien-Unternehmen in Teilen der Fanszene ein Feindbild ist, das konsequent bekämpft wird. Es kam zu öffentlichkeitswirksamen Aktionen in und um das Weserstadion, die sich kein Sponsor wünscht. Trotzdem wurde das Sponsorenpaket noch einmal vergrößert. „Sie sind der einzige Sponsor, der in der der ersten und zweiten Liga genau das Gleiche zahlen würde", sagt Filbry. „Sie glauben an den Verein, und der jetzige Ausbau des Engagements ist ein positives Signal."

Dass ein nicht allseits beliebtes Unternehmen die derzeitige Situation nutzt, um für positive Schlagzeilen zu sorgen, weisen beide Seiten zurück. Beschlossen wurde der neue Vertrag nach Informationen des WESER-KURIER bereits im Oktober vergangenen Jahres, also lange vor der Corona-Krise. Lediglich ausverhandelt wurde ist er jetzt und dann anschließend bekannt gegeben.