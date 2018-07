LIVETICKER aus dem Zillertal

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

So liefen die Werder-Testspiele

mw

Am vierten Tag in Zell am Ziller spielten die Werderaner erst 1:1 gegen den FK Pribram, danach gab es einen 1:0-Sieg gegen den MSV Duisburg: Wie es im Trainingslager weiter geht, lest ihr hier.