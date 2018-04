Das jüngste Remis gegen Leipzig hat tabellarisch zumindest ein wenig geholfen. Oder wie es Frank Baumann ausdrückte: „Das gibt uns die Möglichkeit, nächste Woche die 40-Punkte-Marke zu erreichen und uns endgültig aus dem Abstiegskampf zu verabschieden.“ Als Werders Sportchef diese Worte sprach, wusste er natürlich noch nicht, wie das Montagsspiel zwischen Mainz und Freiburg enden würde. Denn nach dem FSV-Sieg steht fest, dass die Bremer selbst bei einem eigenen Erfolg in Stuttgart (Sonnabend, 15.30 Uhr) noch auf ein wenig Schützenhilfe angewiesen sind, um bereits an diesem Wochenende endgültig den Klassenerhalt zu sichern. Ein Überblick:

Gewinnt Werder beim VfB Stuttgart,…

…dann wächst das Konto auf 40 Zähler an. Ob dies aber bereits an diesem Spieltag genügen würde, um auch rechnerisch gesichert zu sein, hängt von drei anderen Begegnungen ab. Der SC Freiburg, der aktuell auf dem Relegationsplatz liegt, hat momentan ebenso wie der FSV Mainz 05 auf Platz 15 und der VfL Wolfsburg 30 Punkte. Sollten also alle drei Teams ebenfalls ihre Spiele gewinnen, bliebe es weiterhin bei Werders derzeit sieben Zählern Vorsprung. An den letzten drei Spieltagen der Saison werden aber bekanntlich noch einmal deren neun vergeben. Verliert nur einer der drei Klubs, sind die Bremer gesichert. Wolfsburg tritt bereits am Freitag in Mönchengladbach an, Freiburg reist am Samstag zum Hamburger SV. Die Mainzer müssen am Sonntag beim FC Augsburg ran.

Holt Werder im Schwabenland ein Remis,…

…könnte der Vorsprung auf die Konkurrenz und den Relegationsrang im Idealfall auf acht Punkte anwachsen. Auch dann wäre die Rettung bei drei ausstehenden Begegnungen noch nicht entschieden. Allerdings könnte der Vorsprung der Bremer eben auch schrumpfen, bis auf fünf Zähler, sofern gleich alle Konkurrenten als Sieger den Platz verließen. Spielen auch sie unentschieden, bleibt der Abstand logischerweise gleich.

Kassiert Werder in Stuttgart eine Niederlage,…

…könnte es im ungünstigsten Fall noch einmal richtig eng werden. Sollte das 30-Punkte-Trio mit Wolfsburg, Mainz und Freiburg tatsächlich unisono gewinnen, sind es für die Bremer plötzlich nur noch vier Zähler Vorsprung auf eine mögliche Relegation. Springt für die anderen Teams allesamt lediglich ein Remis heraus, bliebe das Polster der Grün-Weißen immerhin noch bei sechs Zählern.

Bremer Abstieg ist unwahrscheinlich

Der Fußball hat schon viele verrückte Geschichten geschrieben, möglich sind alle Szenarien – dennoch ist ein Bremer Abstieg auch rechnerisch relativ unwahrscheinlich. Werder nimmt nämlich auch noch ein angenehmes Torverhältnis (34:36) mit auf die Zielgeraden, während besonders Mainz (32:47) und Freiburg (26:50) eine enorme Hypothek mit sich herumtragen. Zudem müssen sie ebenso wie der VfL Wolfsburg noch den Angriff von unten fürchten, der für zusätzlichen Druck sorgen dürfte. Der Hamburger SV (22) und 1. FC Köln (21) liegen zwar momentan noch deutlich zurück und können beispielsweise nicht mehr dafür sorgen, dass Werder direkt absteigen könnte, zumindest theoretisch wäre aber noch jeweils die Relegation möglich – wenngleich dafür noch einmal ein sehr, sehr erfolgreicher Endspurt nötig ist.

Und dann ist da ja noch die Komponente der aktuellen Verfassung. Werder hat zuletzt einen deutlich besseren Eindruck hinterlassen als die Konkurrenz, daran änderte auch der zwischenzeitlich schwache Auftritt gegen Hannover 96 nichts. Genau aus diesem Grund sagt Trainer Florian Kohfeldt auch: „Ich bin davon überzeugt, dass wir in den kommenden Spielen noch weitere Punkte holen werden mit diesen Leistungen und dem Spirit.“ Max Kruse geht sogar noch einen Schritt weiter: „Ich bin mir sicher, dass wir mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben werden, wenn wir weiter so konstant spielen“, sagte er. „Dann werden wir definitiv noch Punkte holen.“