Jeder Trainer hat sie: Einzelne Worte oder Sätze, die im Mediengespräch etwas häufiger fallen als andere. Und die dann auch noch so markant sind, dass sie danach immer wieder gern verwendet werden, wenn über den Trainer geschrieben wird. Florian Kohfeldt auf einen Satz oder Begriff festzulegen, ist gar nicht so leicht – „Zwischenraumspieler“ wäre aber definitiv ein aussichtsreicher Kandidat.

Kohfeldt mag sie gerne, diese Spieler, die sich zwischen den gegnerischen Linien bewegen, sich aus Manndeckungen lösen und sich auch dann, wenn wenig Zeit und Raum für eine Aktion zur Verfügung stehen, mit filigraner Technik aus dem Druck des Gegners befreien können. Milot Rashica kann so ein Spieler werden, Yuya Osako ist ein Prototyp dieser Spielweise und auch Kevin Möhwald ist dazu in der Lage, diese Räume zu besetzen. Martin Harniks Stärken hingegen liegen in anderen Bereichen. Der 30-Jährige fällt, verglichen mit den letzten offensiven Neuzugängen, etwas aus der Reihe.

Ein unangenehmer Gegenspieler

Das liegt nicht etwa daran, dass Werders neuer Angreifer ein reiner Verwerter für das Sturmzentrum wäre. Tatsächlich ist Harnik, der zentral wie auf der rechten offensiven Außenbahn zum Einsatz kommen kann, eher eine hängende Spitze als ein Mittelstürmer und technisch zumindest solide. Anders als etwa bei Kumpel Max Kruse handelt es sich bei Harnik aber um niemanden, der sich regelmäßig ins Mittelfeld fallen lässt, um von dort seine Mitspieler einzusetzen. Harnik, 1,85 Meter groß, robust und mit der nötigen Dynamik ausgestattet, zieht am liebsten selbst die Läufe in die Tiefe an und stößt mit Tempo in den Strafraum.

Als athletischer Abschlussspieler mit Zug zum Tor ergänzen sich Harniks Stärken so zu einer Art Alleinstellungsmerkmal im Bremer Kader. Nur der weniger stark auf die Flügel ausweichende, 18-jährige Nachwuchsstürmer Josh Sargent verfügt über vergleichbare Anlagen. Fraglich bleibt allerdings, wie der Neue in Florian Kohfeldts System eingebunden werden soll. Nominell füllt Harnik ein ähnliches Profil wie in der abgelaufenen Saison Ishak Belfodil aus. Der Algerier, in seinem Spielstil etwas weniger geradlinig und abgezockt als Harnik, wurde meistens auf der rechten Außenbahn eingesetzt, füllte mitunter aber auch die Position im Sturmzentrum aus.

Harnik könnte durchaus ähnlich eingesetzt werden: Als unangenehmer, da lauf- und zweikampfstarker Gegenspieler auf der rechten Seite, der im Angriffsdrittel immer wieder den Weg ins Zentrum sucht, um einen kürzeren Weg zum Tor zu haben und sich auch für Hereingaben von der linken Angriffsseite besser in Stellung zu bringen. Trotz etwas geringerer Körpergröße ist Harnik im Vergleich zu Belfodil der bessere Kopfballspieler und könnte dazu beitragen, endlich die Flankenbälle Ludwig Augustinssons besser zu verwerten.

Allerdings könnte die rechte Außenbahn bereits besetzt sein. Milot Rashica und auch der vielseitig einsetzbare Yuya Osako konkurrieren um die Position. Beide sind Spieler mit ganz klarem Anspruch auf einen Stammplatz, ähnlich wie Harnik. Und auch Fin Bartels hofft weiter, nach seinem Achillessehnenriss zu alter Stärke finden zu können.

Positionskampf mit Kruse?

Rückt Harnik also in die Sturmzentrale? Dort kam er zuletzt in Hannover zum Einsatz, wenn auch meist in einem Zwei-Mann-Sturm. In Bremen existiert derzeit allerdings nur eine Position in der Mitte der Angriffsreihe – und die ist fest an Harniks Jugendfreund Max Kruse vergeben.

Der Harnik-Transfer könnte daher einerseits dafür stehen, dass Florian Kohfeldt auch in der kommenden Saison offensiv keine Stammspieler neben Kruse kennt. Womöglich fügt sich der Heimkehrer im Sturm in die Reihe des halben Dutzends stets bereiter Rotationsspieler ein, die je nach Gegner ausgetauscht werden. Vielleicht ist Harniks Verpflichtung aber auch ein Fingerzeig, dass das 4-3-3-System einer neuen Grundordnung weicht.

Kohfeldt fiel bisher schließlich nicht durch ein dogmatisches Festhalten an einer bestimmten Formation auf, sondern zeigte sich taktisch durchaus experimentierfreudig. Womöglich sieht der Plan für die neue Saison vor, Kruse etwas tiefer einzubinden, um den Spielaufbau stärker über den offensiven Ausnahmekönner des Teams laufen zu lassen, ohne an Strafraumpräsenz einzubüßen. Im Mittelfeld müsste für den zusätzlichen Offensivspieler folgerichtig auf eine Doppelsechs umgestellt werden, um die Absicherung weiter zu gewährleisten.

Eine andere Option ließe sich schon durch eine leichte Änderung im bislang üblichen 4-3-3 schaffen: Lässt sich der zentrale Stürmer noch konstanter ins Mittelfeld fallen, während die Außenstürmer in die zentrale einrücken und offensiv ausgerichtete Außenverteidiger im Angriff die Breite geben, ist es nicht mehr weit bis zur klassischen Werder-Raute. Mit Kruse, Harnik und Osako gäbe es in Bremen wieder das Personal dafür.