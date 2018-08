Tab Ramos, US-Nationaltrainer der U20-Auswahl, ist derzeit auf Europa-Tour. Dabei besucht der Coach seine Schützlinge, die in Europa spielen. Am Dienstag war Ramos in Bremen und sprach mit den Werder-Verantwortlichen über die Entwicklung von Josh Sargent. "Sie sehen ihn momentan eher in der U20", sagte Baumann über die Wahrnehmung der US-Coaches von Sargent. Das A-Nationalteam werde wohl erst Thema, wenn sich Sargent bei den Profis von Werder durchsetze.

Außerdem wird Sargent im September nicht zu den Länderspielen der U20 reisen. "Wir haben vereinbart, dass Josh hierbleibt. Das ist besser für ihn", sagte Baumann. Sargent soll zunächst die Testspiele der Werder-Profis absolvieren und weiterhin in der Bremer U23 zum Einsatz kommen. Erst im November bei den Qualifikationsspielen zur U20-WM in Polen 2019 soll der 18-Jährige zur Auswahlmannschaft dazustoßen.