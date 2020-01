Drei Treffer gegen Hannover: Milot Rashica und Josh Sargent. (imago images)

Zwei Tore sind für einen Stürmer immer gut. Das gilt besonders, wenn dieser Stürmer gerade aus einer längeren Verletzungspause kommt, so wie Werders Josh Sargent. Insofern kam sein Doppelpack beim 3:1-Sieg im letzten Testspiel gegen Hannover genau zum richtigen Zeitpunkt. „Er war zweimal zu Stelle“, freute sich auch Florian Kohfeldt über seinen Angreifer, „das erste Tor bereitete er sich selbst sehr gut vor durch eine gute Bewegung im Strafraum. Das Kopfballtor machte er auch gut.“ Werders Trainer gefiel zudem, dass Sargent „auch gegen den Ball gut gearbeitet hat“. Ein gelungener Auftritt also, der dem Amerikaner Selbstvertrauen gibt vor dem Rückrundenauftakt? Bei dieser Frage musste Kohfeldt schmunzeln. „Also, Selbstvertrauen“, antwortete Kohfeldt dann, „das ist bei Josh in der Regel nicht so das Problem.“

Gegen den Zweitligisten Hannover spielte Sargent als vorderste Spitze, etwas hängend, zentral dahinter agierte Milot Rashica. Diese Variante werden die Werder-Fans in der Rückrunde häufiger zu sehen bekommen – vor allem dann, wenn die Bremer in der eigenen Abwehr mit einer Dreierkette agieren. Dann spricht Kohfeldt von einem 3-6-1-System und erklärt: „Wenn wir dieses System spielen, sehe ich vorne einen richtigen Stürmer, und dahinter jemanden, der viel Tempo hat, viel Tiefe anbietet und Abschlüsse aus der zweiten Reihe hat, sich gleichzeitig aber auch im Zwischenraum zeigen kann. Das kann Rashica sein. Wenn er fit ist, wird er da auch spielen. Das können aber auch Johannes Eggestein oder Leo Bittencourt sein.“

Dreierkette ist nicht zwingend

Bittencourt fehlte wegen seiner Sprunggelenksprobleme noch verletzt bei der Generalprobe für den Rückrundenauftakt in Düsseldorf, wurde aber eher geschont. Ab Mittwoch soll Bittencourt wieder komplett mit der Mannschaft trainieren, seinen Platz in der Startelf gegen Düsseldorf dürfte er sicher haben nach seinen guten Leistungen in der Hinrunde. Auch die angeschlagenen Milos Veljkovic und Ludwig Augustinsson sollen ab Mittwoch „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ wieder mit dem Team auf dem Platz trainieren, sagte Kohfeldt. Was das bei beiden für die Partie am Sonnabend in Düsseldorf bedeute, müsse man abwarten.

Kohfeldt betonte nach dem Test gegen Hannover übrigens, dass die Dreierkette nicht zwingend das neue System für die Rückrunde werde: „4-3-3 mit Viererkette bleibt unser Basis-System. Wir haben jetzt aber viel Zeit in die Dreierkette gesteckt, weil wir dieses System gut beherrschen müssen, um auch gerade bei Ballbesitz gute Optionen zu haben. Beide Systeme bleiben gleichberechtigt, mit der leichten Tendenz zur Viererkette.“ Der Transfer von Kevin Vogt habe mit dieser Frage „nichts zu tun“, sagte der Trainer. Natürlich wäre eine Bremer Dreierkette mit dem erfahrenen Vogt stärker, „aber er kann genauso gut auch die Sechs im defensiven Mittelfeld spielen, das war auch Teil in unseren Gesprächen“, erklärte Kohfeldt.