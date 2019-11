Ganz schlecht gelaunt: Michael Gregoritsch, hier beim österreichischen Nationalteam, missfällt seine Lage in Augsburg. Er wäre gerne nach Bremen gewechselt. (imago images)

Im Sommer wollte Werder den österreichischen Nationalspieler Michael Gregoritsch vom FC Augsburg verpflichten, konnte sich aber nicht mit FCA-Manager Stefan Reuter auf eine realistische Ablöse einigen. Der Angreifer musste bleiben – und spielte seither in Augsburg nicht ein einziges Mal über 90 Minuten. Deshalb platzte Gregoritsch nun bei der österreichischen Nationalmannschaft der Kragen. Er wolle den FCA in der Winterpause unbedingt verlassen, erklärte Gregoritsch in einer Medienrunde, ob Verkauf oder Ausleihe, sei ihm völlig egal: „Hauptsache weg!“

Gregoritsch erinnerte an seinen geplatzten Transfer zu Werder Bremen im Sommer. „Es ist ein offenes Geheimnis, dass ich hätte wechseln können, es hat ein Angebot auf dem Tisch gelegen.“ Der FC Augsburg forderte aber eine hohe Ablösesumme im zweistelligen Millionenbereich. Nun hofft der Spieler auf ein Entgegenkommen des Vereins: „Bei aller Liebe, aber ich habe jetzt ein halbes Jahr praktisch nicht gespielt. Da kann man sich nicht hinstellen und wieder eine zweistellige Millionensumme verlangen.“

„Ich schätze ihn, aber...“

Auch in Bremen registrierten die Werder-Macher den Gregoritsch-Ausbruch in der Alpenrepublik. Frank Baumann reagierte auf Nachfrage des WESER-KURIER am Donnerstag aber äußerst verhalten: „Ich möchte das gar nicht kommentieren, wenn ein Spieler eines anderen Vereins Aussagen macht.“ Spekulationen über einen erneuten Werder-Vorstoß bremste Baumann deutlich ab, zumal die Bremer angesichts der unklaren Situation in der Abwehr (Toprak, Moisander und Augustinsson fehlen weiterhin verletzt) wohl eher die Defensive im Blick haben werden – wenn überhaupt. Auch Florian Kohfeldt äußerte sich sehr zurückhaltend zum Thema Gregoritsch: „Er spielt in Augsburg, und ich bin Trainer von Werder Bremen. Ich gehe momentan nicht davon aus, dass wir im Winter einen Transfer tätigen werden. Dass ich ihn schätze, wissen wir alle, aber es steht mir nicht zu, mich über Michael Gregoritsch zu äußern.“

Der Stürmer selbst erinnerte derweil an seinen österreichischen Teamkollegen Martin Hinteregger, der vor dieser Saison einen Wechsel zu Eintracht Frankfurt erzwungen hat. „Man sieht, dass es Möglichkeiten gibt, aus Augsburg weg zu kommen, aber wenn man sich so verhält wie ich, anscheinend nicht. Ich habe nie ein Training bestreikt oder abgebrochen, habe mich nie aufgeführt und auch öffentlich immer zurückgehalten, und jetzt bin ich ordentlich liegen gelassen worden.“