Stand beim 1:0-Sieg Schwedens gegen Georgien 90 Minuten auf dem Platz: Ludwig Augustinsson. (Johanna Lundberg / imago)

Nach zuletzt zwei Abstellungsphasen ohne Beteiligung der Nationalspieler des SV Werder Bremen lässt der Club in der Länderspielpause seine Profis wieder zu ihren Auswahlmannschaften reisen – zumindest teilweise. So schlagen sich die Werder-Profis bei den Länderspielen.

Am Donnerstagabend gab es drei Länderspiele mit Werder-Beteiligung. Schweden um Ludwig Augustinsson (90 Minuten im Einsatz) setzte sich in der WM-Qualifikationsgruppe B mit 1:0 gegen Georgien durch. Die USA gewannen derweil ihren Test gegen Jamaika mit 4:1. Josh Sargent wurde in der 82. Minute ausgewechselt, zuvor hatte er das zwischenzeitliche 2:0 aufgelegt. Marco Friedl kam dagegen nicht für Österreich zum Einsatz, blieb auf der Bank. Die ÖFB-Elf trennte sich in der WM-Quali-Gruppe F mit 2:2 von Schottland.