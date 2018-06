Das Heimtrikot bleibt auch in der kommenden Saison klassisch grün und weiß. Neu ist, dass die Sponsoren Wiesenhof und H-Hotels auf eine farbige Darstellung ihrer Logos verzichten und stattdessen Ton in Ton auf dem neuen Jersey erscheinen. Auswärts spielen die Bremer 2018/2019 in neuartiger Kombination aus Mergel-Optik, schwarzen Ärmeln und petrolfarbenen Querstreifen. Auch hier passen sich die Sponsorenlogos der Farbgebung an. Bei dem weißen Shirt handelt es sich um das Event-Trikot, das die Werder-Raute besonders in Szene setzen will. Die Torhüter werden zukünftig mit neongelben Trikots mit orangenem Farbakzent auflaufen oder auf ein schlicht rotes Trikot ausweichen.

„Mit den drei neuen Trikots verbinden wir hanseatisch-kaufmännische Tradition mit dem Mut, Neues zu wagen und setzen gleich zum Start der Partnerschaft mit Umbro einen starken Akzent“, wird Klaus Filbry in einer Mitteilung des Vereins zitiert. „Ein besonderer Dank gilt darüber hinaus unserem Hauptsponsor Wiesenhof, der mit dem Verzicht auf ein farbiges Logo entscheidend zum rundum gelungenen Gesamtbild des neuen Heim- und Auswärtstrikots beiträgt, so der Vorsitzende von Werders Geschäftsführung weiter.

Die neuen Trikots in Damen- und Herrengrößen (ohne Flock) sind ab 84,95 Euro zu haben, die Kindergrößen (ohne Flock) kosten 64,95 Euro.