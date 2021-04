Den DFB-Pokal möchte man in Bremen wieder in den Händen halten. Doch zunächst muss ein Sieg im Viertelfinale gegen Jahn Regensburg her. (Maurizio Gambarini)

Dem SV Werder Bremen steckt die Hypothek von drei Bundesliga-Pleiten in Serie in den Gliedern. Doch davon wollen Florian Kohfeldt und Co. nichts wissen. Denn jetzt ist ein anderer Wettbewerb, jetzt ist DFB-Pokal! Und das erklärte Ziel der Bremer ist klar: Es soll mal wieder ins Finale nach Berlin gehen. Damit es für die Grün-Weißen nach dem Pokaltriumph 2009 mal wieder mit dem ganz großen Wurf klappen kann, muss zunächst einmal der unangenehme Zweitligist SSV Jahn Regensburg ausgeschaltet werden.

Die Fans können das DFB-Pokal-Spiel live im Fernsehen von zu Hause aus verfolgen. Die Partie von Werder Bremen gegen den SSV Jahn Regensburg wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Die Übertragung auf Sport1 beginnt bereits um 17.30 Uhr. Aus dem Jahnstadion Regensburg berichten das Moderatoren-Duo Laura Papendick und Jochen Stutzky. Kommentator des Spiels ist Markus Höhner, der von Stefan Effenberg als Experte begleitet wird. Sport1 bietet zudem auch einen kostenlosen Live-Stream im Internet an. Auch der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Begegnung am Mittwoch live im TV. Die Live-Übertragung läuft auf Sky Sport 1, die Vorberichterstattung startet um 18.15 Uhr (ab 18 Uhr läuft bereits „DFB-Pokal: Kompakt“ zum Viertelfinale). Anpfiff ist um 18.30 Uhr.