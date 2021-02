Werder Bremens Spiel bei Arminia Bielefeld läuft am Sonntagabend bei Sky, die Zusammenfassung aber auch im Free-TV. (Jan Woitas)

Wieder einmal wird es ganz, ganz wichtig. Der SV Werder Bremen trifft auf den nächsten direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. In der SchücoArena heißt der Gegner am Sonntag (18 Uhr, live im TV) Arminia Bielefeld. Die Bremer sind mit 22 Punkten Elfter der Tabelle, der Aufsteiger rangiert aktuell mit 17 Zählern auf dem Relegationsplatz.

Mit einem Sieg könnte sich Werder Bremen, trainiert von Coach Florian Kohfeldt, im Abstiegskampf weiter Luft verschaffen. Sollte Bielefeld um Coach Uwe Neuhaus gewinnen, würde es in den unteren Tabellenregionen noch enger werden. Wohlgemerkt liegt die Arminia in der Tabelle bereits sieben Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz. In der Hinrunde hatte Werder nach einem Tor von Leonardo Bittencourt mit 1:0 gewonnen.

Was passiert am Sonntagabend bei drohendem Schnee-Chaos? Die Fans können das Bundesliga-Spiel live von zu Hause aus verfolgen – entweder am Handy oder Computer via Internet oder ganz klassisch im Fernsehen. Die Partie von Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld wird allerdings nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Begegnung am Sonntag exklusiv live im TV. Anpfiff ist um 18 Uhr, Kommentator des Einzelspiels ist Oliver Seidler. Die Live-Übertragung läuft auf Sky Sport Bundesliga 1, vorher wird auf dem Sender bereits das Spiel TSG 1899 Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt gezeigt (Übertragung ab 14.30 Uhr, Anstoß 15.30 Uhr).

Eine kostenlose Live-TV-Alternative zu Sky gibt es im Fernsehen übrigens nicht. Im Live-Stream wird die Partie derweil nur via Sky Go oder Sky Ticket zu sehen sein. Es gibt auch keine legalen Livestream-Optionen. Die Streaming-Anbieter DAZN oder Amazon Prime zeigen das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und Arminia Bielefeld nicht live im TV oder im Live-Stream.

Highlights zum Spiel kommen im Anschluss an die Live-Übertragung bei Sky, 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN sowie am Sonntagabend ab 21.45 Uhr in der ARD-Sportschau auf den dritten Programmen. Am Montag zeigt RTL Nitro ab 22.15 Uhr Zusammenfassungen aller Spiele des Wochenendes in „100 % Bundesliga“. Auf „werder.tv“ (kostenpflichtig) kann das Spiel noch am Abend des Spieltags in voller Länge im „Re-Live“ angeguckt werden.