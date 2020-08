Lina Hausicke von den Werder-Frauen im neuen Heim-Trikot. (nordphoto)

In den Wochen vor dem Trainingsstart geisterten in den vergangenen Jahren jedes Mal vermeintliche Bilder des neuen Werder-Trikots durch das Internet. Viele waren gefälscht, manche waren echt - so wie das Foto aus einem Diepholzer Sportgeschäft, das die neuen Hemden im vergangenen Jahr versehentlich zu früh in den Verkaufsraum gestellt hatte. In diesem Sommer dagegen war alles ruhig, nichts sickerte durch, bis Werder am Sonntagnachmittag selbst das neue Jersey präsentierte. Die Werder-Frauen waren die ersten, die das Heimtrikot tragen durften. Ihr Testspiel gegen den SV Henstedt-Ulzburg bestritten sie in den neuen Jerseys, davon postete der Klub ein Foto bei Twitter, ehe er wenig später die neuen Trikots offiziell vorstellte.

Das Heimtrikot von Ausrüster Umbro ist grün mit einem dezenten Rautenmeister sowie mit weißem Kragen und weißen Streifen an den Ärmeln. Das Sponsorenlogo von Wiesenhof ist ebenfalls weiß. Dazu kommen weiße Hosen mit grünen Streifen und grüne Stutzen mit einem weißen Streifen.

Das Auswärtstrikot ist weiß mit einem eisgrünen Rautendesign auf den Ärmeln. Hose und Stutzen sind ebenfalls eisgrün. Als Eventtrikot fungiert in der neuen Spielzeit das schwarze Stadt-Trikot mit dem Weserstadion auf der Brust und der Bremer Speckflagge im Nacken. Dieses Jersey trugen die Werder-Profis bereits im Relegations-Rückspiel gegen Heidenheim.

Alle drei neuen Trikots sind ab sofort in Werders Online-Shop und ab Montag auch im Fanshop am Stadion erhältlich. Das Shirt für Erwachsene kostet 82,81 Euro, die Kinder-Version 63,31 Euro. Auch die neuen Rückennummern können schon aufgedruckt werden. Die Zugänge Patrick Erras, Felix Agu und Oscar Schönfelder haben laut Fanshop die Nummern 29, 17 und 16 bekommen. Die Rückkehrer Romano Schmid und Manuel Mbom laufen mit der 20 und 34 auf.