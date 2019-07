Das Zillertal-Trainingslager ist schon wieder Vergangenheit, jetzt schuften die Werder-Profis erst einmal in Bremen, um fit für die neue Saison zu sein. Und erholsam wird es für sie nicht, wie Trainer Florian Kohfeldt bereits betonte: „Wir sind zwar nicht mehr im Trainingslager, aber wir sind immer noch in der Phase, in der wir viel und hart arbeiten.“ Nach einem freien Tag am Montag geht es somit am Dienstag gleich mit zwei Einheiten weiter. Ab 10 Uhr trainieren einige Spieler im Kraftraum und einige auf dem Trainingsplatz. Um 16 Uhr steht eine reguläre Einheit auf dem Programm.

Am Mittwoch bittet Kohfeldt sein Team ebenfalls zweimal auf den Platz, wobei nachmittags in Kleingruppen gearbeitet wird. Donnerstag folgen zwei weitere Einheiten. Freitag wird nur einmal trainiert, damit die Mannschaft fit ist für das Kurzturnier in Lohne am Sonnabend mit dem 1. FC Köln und dem VfL Osnabrück (ab 14 Uhr). Ins zweite Trainingslager in Grassau geht es dann vom 26. Juli bis 2. August.