Sieben Wochen sind vergangen seit dem letzten Bundesliga-Spiel in Mainz, jetzt geht es für die Werder-Profis wieder los. Die Vorbereitung auf die neue Saison startet am kommenden Montag, 2. Juli. Für den kompletten Montag und Dienstag hat Trainer Florian Kohfeldt "Individuelle Leistungsdiagnostik" angesetzt. Er möchte also sehen, wie fit seine Spieler sind.

Am Mittwoch geht es dann gleich morgens um 8 Uhr in den Kraftraum. Ab 10 Uhr ist Krafttraining in Gruppen geplant. Ab 16 Uhr übt die Mannschaft erstmals draußen auf dem Trainingsplatz, allerdings auch nur in kleineren Gruppen. Dabei sind Zuschauer erlaubt. Am Donnerstag und am Freitag steht das gleiche Programm wie am Mittwoch an.

Etwas ruhiger geht es am Sonnabend zu. Dann gehen die Werder-Profis um 8 Uhr in den Kraftraum und gegen 10.30 Uhr auf den Platz, wo sie in Gruppen trainieren. Das erste richtige, öffentliche Mannschaftstraining steigt dann am Sonntag, 8. Juli, um 10 Uhr. Dann sind alle anwesenden und fitten Spieler dabei. Die WM-Fahrer Milos Veljkovic, Ludwig Augustinsson und Yuya Osako fehlen natürlich noch. Am Sonntag wird auch noch einmal um 16 Uhr trainiert.