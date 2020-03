Werder und Davy Klaassen sind aktuell am Boden. Ein direkter Abstieg wird immer wahrscheinlicher, doch statistisch gesehen gibt es auch noch Hoffnung für die Bremer. (nordphoto)

Nur etwas mehr als ein halbes Jahr ist es her, da waren der Tabellenkeller und der Abstiegskampf in Bremen gefühlt ganz weit weg. Werder gab das Erreichen der Europa League als offizielles Saisonziel aus. Nach Platz acht in der vorherigen Spielzeit und dem Erreichen des Pokal-Halbfinals träumten alle von der Rückkehr auf die europäische Bühne, niemand dachte an den Abstieg – weder Experten noch Fans. „Wir hatten die beste Saison seit langer Zeit gespielt und wurden von allen dafür gelobt, dass wir den Kader bis auf Max Kruse zusammenhalten konnten“, blickte Sportchef Frank Baumann kürzlich zurück auf eine Zeit ganz ohne Abstiegssorgen. Kaum jemand sah das Unheil kommen, die Statistiker von „Goalimpact“ allerdings hatten durchaus eine Vorahnung: Anhand von statistisch ermittelter Kaderqualität berechneten sie zu Saisonbeginn die Wahrscheinlichkeit, dass Werder absteigt oder in die Relegation muss, mit 15 Prozent. Das ist kein exorbitant hoher Wert, aber er ist rückblickend durchaus beachtlich.

Zum Vergleich: Die Chancen auf Europa lagen bei 20 Prozent und somit nur unwesentlich höher als die Abstiegswahrscheinlichkeit. „Europa war immer eher ambitioniert, aber auch nicht unrealistisch“, sagt Jörg Seidel, der Gründer von „Goalimpact“. „Allerdings waren alle Aufsteiger wettbewerbsfähig, entgegen der öffentlichen Meinung auch Union Berlin und Paderborn. Daher war schon zu Saisonbeginn die Wahrscheinlichkeit, dass Werder auf einem der letzten drei Plätze landet, fast ebenso groß wie die Chancen auf Europa.“ Inzwischen belegt Werder bekanntlich den vorletzten Platz, aus den Zahlenspiel ist Realität geworden. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit eines Abstiegs im Laufe dieser völlig verkorksten Spielzeit viel größer geworden. Laut „Goalimpact“ steigt Werder nach aktuellem Stand zu 55 Prozent direkt ab.

Wie kommt dieser Wert zustande? Die Hamburger Firma beurteilt die Qualität von Spielern anhand eines Maßstabs jenseits von Toren und Vorlagen, Pass- und Zweikampfquoten. Der entwickelte Algorithmus wertet aus, wie sich die Tordifferenz eines Teams verändert, wenn ein bestimmter Spieler auf dem Platz steht. Entwickelt sie sich besser als prognostiziert, steigert der Spieler seinen Wert, entwickelt sie sich schlechter, verliert der Spieler Punkte. Auch Faktoren wie die Qualität der Gegenspieler, die Ermüdung oder der Heimvorteil werden berücksichtigt. Letztlich ergibt sich für jeden Spieler ein „Goalimpact“-Wert, der im Bundesliga-Durchschnitt bei 135 liegt. Auf dieser Basis lassen sich Prognosen für Spieler und für Mannschaften entwerfen, auch wenn Saisonvorhersagen nicht das Hauptziel der Firma sind, die mit Spielerberatern und Profiklubs zusammenarbeitet. Mit der ersten Version von „Goalimpact“ sagte Seidel 2004 etwa voraus, dass Außenseiter Griechenland Europameister wird. Die Weltkarriere des Ex-Werderaners Mesut Özil ließ sich anhand von Berechnungen bereits prognostizieren, als dieser erst 17 Jahre alt war.

Während der Saison werden die Wahrscheinlichkeiten stets angepasst. Vor dem ersten Spieltag wurden für Werder 44,5 Punkte und Platz neun ermittelt. Dabei handelt es sich um einen Mittelwert aus mehr als 50 000 möglichen Verläufen der restlichen Spielzeit, bei denen die Stärke aller verfügbaren Spieler der Mannschaften berücksichtigt wird. „Eigentlich sind die Bremer dann auch ganz okay in die Saison gestartet, wenn man berücksichtigt wie viele Spieler fehlten. Anfang Dezember lag unsere Erwartung immer noch bei 41,5 Punkten“, sagt Seidel. „Mein Eindruck ist allerdings, dass sie im Dezember entschieden haben, defensiver zu spielen und das war vielleicht nicht optimal. Für Werder wäre es besser, risikoreich auf den eigenen Torerfolg zu spielen. Lieber gewinnen oder verlieren, aber das Unentschieden vermeiden.“

Verletzungen als Teil des Problems

Die Bremer Verletzungsmisere habe ebenfalls eine Rolle gespielt, sagt der gelernte Physiker und Analyst. „Dass viele gute Spieler fehlten, ist sicher Teil des Problems. Auch aktuell fehlen mit Kevin Vogt und Niclas Füllkrug noch zwei Spieler, die nach ,Goalimpact‘ unter den elf besten sind.“ Die derzeitige Prognose sieht für Werder 31,8 Punkte und den Abstiegsplatz 17 vor. „Nur für Paderborn sieht es noch schlechter aus. Werder hat trotz der Verletzungen die besseren Spieler verfügbar. Allerdings gelingt es aktuell nicht, daraus ein gut funktionierendes Team zu formen“, sagt Seidel.

Der Hamburger bezeichnet sich übrigens als Werder-Sympathisant. Es ist daher auch in seinem Interesse, dass sich Wahrscheinlichkeiten immer auf zwei Arten lesen lassen. Geht man es positiv an, gebe es statistisch immer noch Hoffnung für die Bremer, betont Seidel. „Aktuell sehen wir die Wahrscheinlichkeit für Platz 15 oder besser bei ungefähr 22 Prozent. Der Relegationsplatz selber wird es mit einer Wahrscheinlichkeit von 23 Prozent, das macht zusammen 45 Prozent. Es ist also noch alles drin, auch wenn es hinten heraus knapp bleiben dürfte.“

Es hätte am vergangenen Wochenende allerdings nicht viel gefehlt, und die Bremer Chancen auf den Klassenerhalt wären rapide gesunken. „Werder hatte großes Glück, dass Fortuna Düsseldorf nach einer 3:0-Führung gegen Hertha BSC noch 3:3 gespielt hat. Hätten die Düsseldorfer gewonnen, wäre die Chance nur noch sehr klein“, verdeutlicht Seidel. Nun bleibt für Werder als Hoffnungsschimmer immerhin die laut „Goalimpact“ 45-prozentige Wahrscheinlichkeit, den direkten Abstieg zu vermeiden. Da sind in der Fußballgeschichte schon viele Dinge passiert, die deutlich unwahrscheinlicher waren.